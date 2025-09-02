Las cuatro estaciones climáticas de la Tierra están desincronizadas

Utilizando un nuevo enfoque para observar los ciclos de crecimiento estacional desde satélites, los científicos han revelado "puntos críticos" de asincronía en todo el mundo, que podrían estar desestabilizando los ciclos estacionales de los ecosistemas terrestres.

El concepto establecido desde tiempos inmemoriales en cuanto a que las estaciones del año siguen un reloj global y uniforme, identificando claramente invierno, primavera, verano y otoño en cada hemisferio, se resquebraja ante una nueva cartografía planetaria.

Un estudio publicado en la revista Nature presenta mapas confeccionados con dos décadas de imágenes satelitales, que muestran patrones de crecimiento vegetal mucho más complejos y desincronizados con respecto a aquello que se creía hasta hoy.

Puntos calientes de asincronía

La investigación internacional, liderada por el especialista Drew Terasaki Hart, de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), en Australia, emplea 20 años de observaciones desde el espacio para reconstruir los ciclos estacionales de los ecosistemas terrestres y detectar “puntos calientes”, donde la sincronía estacional varía drásticamente en distancias cortas.

De acuerdo a un artículo publicado por Terasaki Hart en The Conversation, esos focos de asincronía aparecen con fuerza en las regiones de clima mediterráneo, como California, en Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, el sur de Australia y el área alrededor del Mediterráneo, como así también en montañas tropicales, entre otros lugares del planeta.

En las zonas mediterráneas, por ejemplo, los autores documentan un patrón de “doble pico” en la actividad de crecimiento: mientras algunos ecosistemas alcanzan su máxima productividad en una época, los bosques tienden a hacerlo cerca de dos meses después que otras formaciones vegetales cercanas. Esa ausencia de coordinación temporal genera diferencias marcadas entre paisajes vecinos, y explica por qué un mapa de estaciones "tradicional" no captura la realidad ecológica local.

Nuevas especies y problemas para la agricultura

Terasaki Hart y sus colegas sostienen que estas asimetrías estacionales podrían influir en la biología y la evolución de las especies. Si poblaciones cercanas experimentan picos reproductivos en momentos distintos, la probabilidad de entrecruzamiento se reduce, algo que con el tiempo podría favorecer la diferenciación genética y, eventualmente, el desarrollo de nuevas especies. Curiosamente, las áreas con mayor asincronía suelen coincidir con varios puntos clave de biodiversidad del planeta.

Referencia Global phenology maps reveal the drivers and effects of seasonal asynchrony. Drew E. Terasaki Hart et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09410-3

El estudio también ilustra consecuencias prácticas y económicas. A nivel agrícola, las diferencias en el calendario de los ciclos estacionales explican, por ejemplo, la variabilidad en las cosechas de café en Colombia: fincas separadas por un día de viaje pueden presentar ciclos reproductivos tan desparejos como si estuvieran en otro hemisferio, complicando la planificación de la cosecha y la logística.

La investigación supone además un avance metodológico, al abandonar conceptos simplistas sobre temporadas bien definidas y aplicar nuevas herramientas de análisis a series largas de imágenes satelitales. Esto permite capturar señales sutiles de crecimiento en trópicos y zonas áridas, donde no hay una “estación” claramente marcada, pero sí variaciones continuas y modificaciones locales.