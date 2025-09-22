Neurociencias
Descubren un papel vital oculto de las proteínas cerebrales en las enfermedades neurológicas y psiquiátricas
Los científicos descubrieron que algunas proteínas cerebrales, que desempeñan funciones clave en la organización sináptica, también albergan mutaciones relacionadas con diferentes enfermedades
Pablo Javier Piacente / T21
El hallazgo de un papel hasta ahora oculto de las proteínas cerebrales puede transformar los tratamientos psiquiátricos y neurológicos: el manejo de estas funciones de las proteínas a través de nuevos fármacos podría derivar en tratamientos más eficaces contra afecciones como la ansiedad y la esquizofrenia, entre otras.
Un estudio publicado en la revista Nature y liderado por científicos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, ha demostrar mediante imágenes de crio-microscopía y registros en bicapas lipídicas, que la proteínas hGluD2 funciona como un verdadero canal iónico activado por neurotransmisores, desempeñando una actividad hasta ahora desconocida en el desarrollo de distintas patologías neurológicas y psiquiátricas. Además, hallaron que dicha actividad podría modificarse y regularse, abriendo la puerta a nuevos tratamientos.
Despierta y activa
La familia de proteínas cerebrales conocidas como receptores delta de glutamato (GluD) fue considerada en gran medida “dormida” durante décadas: se pensaba que intervenían en la arquitectura sináptica pero que no actuaban como canales iónicos clásicos.
Sin embargo, el hallazgo de los investigadores estadounidenses permite entender cómo estas proteínas regulan la formación y el mantenimiento de sinapsis, que son los puntos de comunicación entre las neuronas. Al mismo tiempo, identifica que ciertas mutaciones en los receptores de estas proteínas, asociadas a enfermedades como la esquizofrenia o la ansiedad, generan “corrientes de fuga” que alteran la excitabilidad neuronal.
Nuevos tratamientos y envejecimiento cerebral
Las implicaciones clínicas de este descubrimiento son amplias y prometedoras. Según una nota de prensa, la capacidad de “subir” o “bajar” la actividad de GluD podría transformarse en una alternativa terapéutica para patologías con bases sinápticas: además de la esquizofrenia y la ansiedad, donde se sospecha una menor actividad de estos receptores, enfermedades como la ataxia, donde algunas variantes se vuelven hiperactivas y generan problemas de movimiento y equilibrio, podrían ser reguladas a través de nuevos fármacos.
Referencia
Delta-type glutamate receptors are ligand-gated ion channels. Haobo Wang et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09610-x
Además, los autores sugieren que modular GluD también podría ayudar a preservar la función sináptica en el envejecimiento y en trastornos de la memoria, por lo cual podría impactar positivamente en patologías como el Alzheimer. A pesar de este gran avance, aún queda tiempo para concretar el tratamientos específicos: los resultados provienen de estudios biofísicos y celulares que deben validarse en modelos animales y ensayos que confirmen seguridad y eficacia en humanos.
Al mismo tiempo, la modulación de un canal sináptico exige evitar efectos secundarios sobre la amplia red de receptores que mantienen el equilibrio neuronal. De confirmarse todos estos pasos, el hallazgo podría marcar un punto de inflexión en cuanto al tratamiento de múltiples enfermedades ligadas a las redes sinápticas y la comunicación neuronal.
