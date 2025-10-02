Genética / Inteligencia Artificial
Crean el primer genoma funcional diseñado con IA
Los modelos generativos lograron producir partículas virales capaces de replicarse y matar bacterias
Redacción T21
La IA ha logrado escribir pequeños genomas funcionales "asesinos de bacterias": fueron planificados para poner en acción un virus que acabó con la bacteria Escherichia coli en un contexto de laboratorio. Podría ser el primer paso de un cambio profundo: la llegada de "agentes terapéuticos" de IA diseñados a medida de cada necesidad específica.
Un equipo del Arc Institute en Palo Alto, Estados Unidos, afirma haber dado un paso histórico: diseñar con Inteligencia Artificial (IA) genomas completos capaces de producir virus bacteriófagos funcionales. Así lo indican y detallan en un estudio publicado en bioRxiv.
Diseñar genomas a medida
Los investigadores entrenaron modelos generativos, a los que llamaron Evo, para redactar secuencias completas de genoma y luego sintetizar algunos de esos diseños en el laboratorio, donde lograron generar partículas virales capaces de replicarse y eliminar bacterias.
El proceso combinó modelos de lenguaje formados con miles de millones de pares de bases de genomas, selección computacional y cribado experimental. Como modelo para la IA eligieron ΦX174, un microfago histórico de apenas 5.386 nucleótidos y que codifica once genes, lo suficientemente pequeño para sintetizarlo con costes manejables y lo bastante complejo para poner a prueba el diseño a escala genómica.
Los resultados, según una publicación de los propios científicos, indican que de las secuencias propuestas por la IA se construyeron múltiples genomas y, en varios casos, las partículas reconstituidas fueron viables, infectando y suprimiendo a Escherichia coli.
Oportunidades y riesgos
Esto demuestra que un modelo de IA no solo puede proponer secuencias con aspecto coherente, sino que algunas de esas propuestas funcionan en el mundo real y son verdaderamente efectivas. Además, decenas de diseños fueron probados y un número significativo produjo herramientas activas, lo que confirma la reproducibilidad del hallazgo fuera del laboratorio que lo originó.
Referencia
Generative design of novel bacteriophages with genome language models. Samuel H. King et al. bioRxiv (2025). DOI:https://doi.org/10.1101/2025.09.12.675911
Las implicaciones son diversas: por un lado, se abren nuevas vías para acelerar la creación de terapias específicas contra bacterias resistentes a antibióticos y para entender mejor la arquitectura mínima necesaria para que un genoma sea funcional. Incluso, con herramientas de diseño más potentes se podrían concebir agentes terapéuticos "a la carta", con mayor rapidez que por métodos tradicionales.
Por otra parte, diseñar genomas viables fuera del marco natural plantea dilemas regulatorios y riesgos potenciales de uso indebido, como por ejemplo hackeos destinados a la creación de armas biológicas de alto impacto. Se necesitarán buenas dosis de transparencia, controles estrictos y discusión pública sobre los límites de estos desarrollos, antes de normalizar este tipo de tecnologías.
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
- El Real Oviedo amarra al hombre de moda: Aarón Escandell, renovado hasta 2027