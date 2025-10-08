El estrés urbano modifica la microbiota de los árboles

Una investigación ha analizado los impactos de los factores estresantes ambientales urbanos sobre los microbiomas de los árboles, que son vitales para su desarrollo y el equilibrio ambiental, descubriendo modificaciones en estos aspectos que incluso disminuyen los beneficios de los árboles para el bienestar humano.

La vida microscópica que rodea a los árboles urbanos condiciona su capacidad para proteger a las ciudades. Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, advierte que el estrés urbano, concretamente el calor, la sequía, los suelos compactados y la contaminación atmosférica, están reconfigurando las comunidades bacterianas y fúngicas que viven en las raíces, la corteza y el suelo alrededor de los árboles.

Un ambiente más pobre

De acuerdo a una nota de prensa, estas reacciones están desplazando simbiosis beneficiosas por microorganismos oportunistas y productores de gases de efecto invernadero, con impactos en la salud vegetal y en todo el entorno urbano. La investigación, publicada en la revista Nature Cities, comparó robles de entornos urbanos con robles de bosques rurales, documentando una pérdida notable de hongos ectomicorrízicos, que son esenciales para la absorción de agua y nutrientes.

En forma paralela, los investigadores constataron un aumento en la presencia de hongos de pudrición, bacterias potencialmente patógenas y microorganismos capaces de generar óxido nitroso (N₂O), un gas con potente efecto invernadero. En conjunto, estos cambios reducen la resiliencia de los árboles frente a condiciones adversas y modifican procesos biogeoquímicos del suelo, entre otras graves consecuencias para el ambiente.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Los especialistas señalan factores físicos y químicos propios de la ciudad: temperaturas más altas por la isla de calor urbana, menor humedad del suelo, baja materia orgánica, mayor densidad del suelo por compactación y deposición de aerosoles que alteran la química del suelo. Esos estresores favorecen microbios resistentes y oportunistas y reducen la abundancia de los mutualistas, abriendo nichos para patógenos y alterando procesos como el ciclo del nitrógeno y la retención de agua en el suelo.

Consecuencias y posibles soluciones

Las consecuencias, apuntan los autores, tienen efectos tangibles sobre las personas y el ambiente: árboles menos vigorosos filtran menos partículas nocivas, capturan menos carbono, generan menos sombra y tienen menor longevidad, una realidad que incrementa costes de reposición y mantenimiento para las ciudades.

Referencia Disruption of the oak tree microbiome with urbanization. Kathryn F. Atherton et al. Nature Cities (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s44284-025-00322-x

Al mismo tiempo, la mayor presencia relativa de patógenos y de microbios generadores de N₂O en suelos urbanos produce un doble problema: pérdida de fertilidad local y una contribución inesperada a las emisiones de efecto invernadero desde parches verdes urbanos. Estas dinámicas comprometen servicios clave de los ecosistemas, que benefician la salud pública y la adaptabilidad climática.

Sin embargo, muchas de las causas de este fenómeno son reversibles con medidas de gestión. En el estudio se proponen algunas ideas, como mejorar la calidad del suelo mediante la incorporación de materia orgánica, evitar la compactación, mantener la humedad y reintroducir microbios benéficos mediante distintas técnicas. Los ensayos sobre estas alternativas las han posicionado como una estrategia prometedora, en el camino por integrar la salud bacteriana en el diseño forestal urbano.