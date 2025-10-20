Biología Humana
¿Cuántos años tenemos en realidad?
Una nueva estrategia combina marcadores biomoleculares con técnicas de aprendizaje profundo para definir con más exactitud la edad biológica de una persona
Pablo Javier Piacente / T21
Un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva e innovadora forma de medir la edad biológica, que podría facilitar la detección y el seguimiento de enfermedades relacionadas con la edad y determinar con exactitud la diferencia entre la edad cronológica y la biológica.
Un equipo científico internacional liderado desde la Edith Cowan University (ECU), en Australia, ha desarrollado un “reloj de envejecimiento” llamado gtAge, que combina dos señales biomoleculares de la sangre, como la estructura de azúcares unidos a anticuerpos y la actividad génica de las células sanguíneas o transcriptoma, usando técnicas de aprendizaje profundo para estimar la edad biológica de una persona.
Una mayor efectividad en las mediciones
Según una nota de prensa, el sistema mostró una capacidad notable para identificar la edad biológica: el método la predijo con alrededor de un 85 % de precisión en los participantes del estudio y explicó aproximadamente el 85,3 % de la variación observada entre la edad cronológica y la biológica.
Es importante aclarar que la edad cronológica se corresponde con los años vividos desde el nacimiento, mientras que la edad biológica es aquella relacionada con indicadores de salud, genéticos y de estilo de vida: esto explica por qué algunas personas llegan a una edad cronológica avanzada pero su cuerpo responde como si en realidad tuvieran menos años.
De acuerdo a lo explicado en el estudio, publicado en la revista Engineering, la mejora en la medición de la edad biológica con el nuevo enfoque es superior que la obtenida usando solo uno de los biomarcadores por separado y sin aprendizaje profundo, algo que sugiere que la fusión inteligente de múltiples capas biológicas aporta señales adicional sobre el proceso de envejecimiento, hasta hoy inadvertidas.
Integración con algoritmos de aprendizaje profundo
Los autores desarrollaron además una herramienta algorítmica llamada AlphaSnake, que emplea aprendizaje por refuerzo profundo para seleccionar qué variables de cada conjunto de datos son más informativas y así evitar la sobrecarga de información al combinar fuentes heterogéneas. Según los responsables del trabajo, esa estrategia mejora tanto la precisión como la interpretación del reloj molecular.
Referencia
Deep Reinforcement Learning–Driven Multi-Omics Integration for Constructing gtAge: A Novel Aging Clock from IgG N-glycome and Blood Transcriptome. Yao Xia et al. Engineering (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2025.08.016
Al mismo tiempo, los investigadores calcularon la diferencia entre la edad estimada por gtAge y la edad cronológica y la relacionaron con marcadores cardiometabólicos como colesterol y glucemia. En términos prácticos, cuando el envejecimiento biológico era mayor que el cronológico se observaron asociaciones con factores de riesgo conocidos, abriendo la posibilidad de usar este tipo de relojes como herramientas de detección temprana de enfermedades crónicas o para el seguimiento de intervenciones en el área de la salud.
La nueva técnica se probó en 302 adultos de mediana edad procedentes del Busselton Healthy Ageing Study en Australia, un primer paso prometedor pero limitado en tamaño y diversidad poblacional. Los científicos reconocen la necesidad de validar el reloj en cohortes mayores y más heterogéneas antes de su adopción clínica.
