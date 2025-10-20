Un monitor portátil transparente alerta de la sobreexposición a la luz solar

Científicos surcoreanos han presentado un sensor portátil transparente que monitoriza la exposición del usuario a la radiación ultravioleta A (UVA) en tiempo real: la tecnología podría ayudar a prevenir quemaduras solares y daños cutáneos a largo plazo, que pueden desembocar en un cáncer de piel.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Kyung Hee, en Corea del Sur, ha presentado un prototipo de monitor portátil transparente capaz de medir en tiempo real la exposición de una persona a la radiación ultravioleta, comunicando al usuario cuando se acerca a niveles que pueden provocar quemaduras peligrosas.

La innovación, diseñada para integrarse en gafas, parches o relojes, combina capas de semiconductores de óxido y conexiones transparentes para crear un sensor casi invisible sobre la piel, según informa Tech Xplore. El sensor se conecta con los teléfonos móviles de los usuarios, para activar notificaciones cuando la radiación solar es excesiva.

Fotodetector de radiación UVA

La exposición prolongada al Sol puede quemar la piel, acelerar el envejecimiento, provocar enfermedades oculares e incluso generar cáncer de piel. Como explica el sitio ChosunBiz, una de las causas es la radiación ultravioleta: la luz ultravioleta se divide en tres tipos, de acuerdo a su longitud de onda, que son UVA, UVB y UVC. Entre ellos, la UVA tiene la longitud de onda más larga, penetra la capa de ozono y llega directamente a la piel.

El dispositivo funciona como un fotodetector que solo responde a la porción UVA del espectro, la más penetrante en comparación con la UVB y vinculada a fotoenvejecimiento y daño del ADN, destacan los científicos en el nuevo estudio, publicado en la revista Science Advances.

Los investigadores detallan que la estructura multicapa del sensor permite una alta transparencia y una elevada sensibilidad, ubicando a la tecnología en un umbral prometedor para aplicaciones portátiles. Para convertir la lectura en una alerta práctica, el sensor se conecta a un pequeño circuito con amplificador y un chip Bluetooth, que envía datos al smartphone del usuario.

Pruebas prometedoras y avances pendientes

El software calcula la dosis acumulada de UVA y lanza una alerta cuando el usuario alcanza el 80 % de la dosis estimada para provocar quemaduras, un nivel pensado para prevenir tanto el eritema agudo o enrojecimiento intenso como la exposición crónica, que aumenta el riesgo de cáncer de piel. En pruebas al aire libre, los valores del prototipo coincidieron con equipos profesionales de monitorización UV.

Referencia Transparent UVA photodetectors based on oxide semiconductors for real-time wearable skin protection monitoring. Yu Bin Kim et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.aea7218

Sin embargo, el sensor aún no está listo para llegar al mercado. Son necesarios ensayos de larga duración y estudios de usabilidad y rediseño, para reducir el tamaño del conjunto electrónico antes de su integración en gafas, parches o dispositivos wearables.

Además, factores como la durabilidad frente al sudor, la flexión y determinadas condiciones ambientales deben demostrarse en estudios de campo prolongados. En concreto, los especialistas creen que aunque los detectores UVA transparentes son un avance técnico notable, la aceptación del público requerirá garantías sobre precisión, privacidad de datos en función de la conectividad Bluetooth y coste de los dispositivos.