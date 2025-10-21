La Tierra entra en una nueva era: la subida del mar se acelera a un ritmo récord

Desde 1900, el nivel global del océano ha subido a un ritmo sin precedentes en 4.000 años, rompiendo una era de estabilidad milenaria. Esta transformación se debe a una peligrosa sinergia: el calentamiento global empuja las aguas hacia arriba, mientras el hundimiento de las grandes ciudades costeras hace que la tierra ceda terreno. Una doble amenaza redefine el litoral planetario.

Un estudio que reconstruye la evolución del mar en la costa sureste de China a lo largo de los últimos 11.700 años revela que la tasa actual de aumento del nivel del mar no tiene precedentes en al menos los últimos 4.000 años, señalando una nueva era de riesgo para sus más de 100 millones de habitantes.

La investigación, publicada en la revista Nature, descompone la historia del nivel del mar en la región en tres etapas grandes. La primera fue una fase rápida de ascenso durante el Holoceno temprano y medio (hace entre 11.700 y 4.200 años), impulsada por el deshielo masivo de los glaciares tras la última Edad de Hielo. A este período le siguió una larga época de estabilidad que se extendió desde hace unos 4.200 años hasta mediados del siglo XIX.

Durante estos cuatro milenios, los cambios en el nivel del mar fueron mínimos y dominados por procesos regionales y locales, como movimientos tectónicos y la acumulación de sedimentos. Fue esta previsibilidad la que permitió el florecimiento de las comunidades costeras. La tercera y actual etapa comenzó con la Revolución Industrial, marcando el inicio de una aceleración sostenida que se ha intensificado distributivamente desde el año 1900.

Un caso planetario

El estudio distingue de manera explícita y fundamental entre los parámetros que son planetarios y aquellos que son puramente locales o regionales, y de hecho, esa diferenciación es la clave de toda la investigación. Lo que ocurre en la costa de China es un ejemplo localizado de una dinámica global que se combina con factores locales únicos, sentencian los investigadores.

El principal parámetro planetario que analiza el estudio es el aumento del nivel medio global del mar (GMSL, por sus siglas en inglés), resultado del calentamiento global a escala planetaria. Este aumento se debe a dos causas principales: la expansión térmica de los océanos (el agua caliente ocupa más volumen) y el deshielo de los glaciares y las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. El concluye que este factor global se ha convertido en el motor dominante del cambio.

Antes de la era industrial, el GMSL explicaba menos del 20% de la variación del nivel del mar en la costa china; desde 1900, es responsable de casi el 80% del aumento total. La tasa media de subida entre 1900 y 2020 fue de 1,51 mm al año, una velocidad que el estudio califica como "extremadamente probable" que no se haya superado en ningún otro siglo de los últimos cuatro milenios.

¡Comprobado!

Para asegurarse de que sus mediciones del GMSL no hubieran sesgadas por datos únicamente chinos, los investigadores validaron sus modelos comparándolos con una base de datos global de registros geológicos y mediciones instrumentales de otras partes del mundo, como Australia, el sudeste asiático y la costa atlántica de Estados Unidos. Esto confirma que la señal de "aumento global" que identifican en China es consistente con la tendencia planetaria. Por lo tanto, la aceleración en la subida del nivel del mar que rompe 4.000 años de estabilidad es una manifestación local de un problema global, enfatizan los científicos.

Referencia Modern sea-level rise breaks 4,000-year stability in southeastern China. Yucheng Lin et al. Nature (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09600-z

Ciudades que se hunden

Por otro lado, el estudio identifica un segundo factor crítico: el hundimiento del terreno (subsidencia), especialmente en las grandes áreas metropolitanas costeras. Este fenómeno no es una constante global, sino que varía extensamente de una ciudad a otra dependiendo de la geología y, sobre todo, de la actividad humana, sin olvidar que la subducción de una placa tectónica bajo otra puede provocar el ascenso de la placa superior.

El estudio compara las tasas de movimiento vertical del terreno a lo largo de milenios (movimiento natural) con las mediciones actuales obtenidas por satélite y demuestra que al menos el 94% del hundimiento acelerado que sufren las megaciudades chinas se debe a causas antropogénicas, como la extracción masiva de aguas subterráneas y el enorme peso de los edificios y las infraestructuras, creando una doble amenaza que no se había observado en los registros geológicos de los últimos milenios.

En muchas de las 20 principales ciudades costeras analizadas, desde Shanghái hasta Hong Kong, el suelo se hunde a un ritmo que a menudo supera con creces el propio aumento del nivel del mar. Ciudades como Fuzhou, Chaozhou o Hangzhou muestran tasas de hundimiento de más de 4 mm al año. Y no son casos aislados: ciudades estadounidenses como Houston también se hunden a ritmos alarmantes de más de 5 mm al año, un proceso que daña infraestructuras y multiplica el riesgo de inundación, según un estudio anterior también publicado en Nature.

Esta subsidencia combinada con el aumento del nivel del mar exige estrategias de adaptación urgentes que aborden tanto las causas globales del cambio climático como las presiones locales que multiplican el riesgo en las zonas más densamente pobladas del planeta.