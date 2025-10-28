La huella ambiental de la construcción en grandes ciudades se duplicará para 2050

Un nuevo estudio internacional advierte que la huella de carbono del sector de la construcción global está en camino de duplicarse para 2050, amenazando el cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París. El análisis muestra que el sector de la construcción ahora genera un tercio de las emisiones globales de CO₂, frente a aproximadamente el 20 % en 1995. Si las tendencias actuales continúan, el sector podría superar el presupuesto de carbono de 2 °C anuales entre 2040 y 2050.

Un informe elaborado por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), y que se presenta en un estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, reúne datos obtenidos entre 1995 y 2022 sobre el impacto ambiental de la construcción en grandes ciudades y proyecta escenarios hasta mediados de siglo, colocando al sector como uno de los grandes motores actuales y futuros de emisiones globales de carbono.

Además, alerta sobre la huella ambiental de la construcción como uno de los principales riesgos concretos para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. De acuerdo a una nota de prensa, en 2022 más del 55 % de las emisiones de carbono de la industria de la construcción provinieron de cemento, ladrillos y metales, mientras que el vidrio, los plásticos, los productos químicos y los materiales de origen biológico contribuyeron con el 6 %, en tanto que el 37 % restante surgió del transporte, los servicios, la maquinaria y las actividades en el lugar de edificación.

Tendencias que preocupan

Según indicó en el comunicado el investigador Chaohui Li, de la Universidad de Pekín, en China, quien fue el autor principal del estudio, "el sector de la construcción produce en este momento un tercio de las emisiones mundiales de CO₂, frente a alrededor del 20 % en 1995. Si estas tendencias continúan, el sector puede sobrepasar el presupuesto de carbono de 2°C por año sobre 2040”, concluyó.

Los científicos proyectaron diferentes escenarios de emisiones futuras. En el escenario más lógico de acuerdo a las condiciones actuales, la huella de carbono de la construcción en forma independiente superará el presupuesto de carbono anual para los objetivos de 1,5°C y 2°C en las próximas dos décadas, sin tener en cuenta otras industrias.

“Entre 2023 y 2050, se prevé que las emisiones acumuladas relacionadas con la construcción alcancen las 440 gigatoneladas de CO₂. Esto es suficiente para consumir todo el presupuesto mundial restante de carbono, para 1,5 °C de calentamiento global con respecto a los niveles preindustriales”, explicó Prajal Pradhan, profesor de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, otro de los autores del estudio.

Revolución de materiales

Una conclusión destacada es el traslado de la intensa huella ambiental desde países de renta alta hacia regiones en desarrollo. Mientras que las emisiones en economías más avanzadas se han estabilizado, el crecimiento de la construcción en países emergentes, donde se concentra la mayor parte del crecimiento urbano, está siendo impulsado por materiales intensivos en carbono, y por la reducción relativa en el uso de materiales biológicos como la madera.

Referencia: Carbon footprint of the construction sector is projected to double by 2050 globally. Chaohui Li et al. Communications Earth & Environment (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02840-x

Frente a este panorama, los investigadores proponen una “revolución de materiales”: pasar de hormigón y acero a alternativas con bajas emisiones de carbono, circularidad y base biológica, como madera estructurada, bambú o compuestos reciclados, junto con diseños que reduzcan la necesidad de nuevas materias primas.

También reclaman que las regiones más ricas del planeta lideren el cambio con innovación y regulación, mientras que los países emergentes reciban apoyo financiero y tecnológico, para avanzar directamente hacia prácticas más sostenibles y con menor huella ambiental.