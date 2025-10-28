Ciencia Solar
Logran explicar la misteriosa "lluvia" sobre el Sol
El hallazgo podría revolucionar la meteorología espacial
Pablo Javier Piacente / T21
Una extraña lluvia que se observa en ocasiones sobre el Sol está hecha de plasma sobrecalentado: los investigadores podrían haber descubierto su secreto. Nacería a partir de flujos que cambian rápidamente de elementos, incluyendo hierro, silicio y magnesio.
Investigadores de la Universidad de Hawái, en Estados Unidos, han resuelto un enigma que desconcertaba a los especialistas en ciencia solar: la rápida formación de la llamada “lluvia” coronal, en forma de desprendimientos de plasma que caen durante las erupciones solares. El nuevo estudio, publicado en la revista The Astrophysical Journal, muestra que no es necesaria una lenta pérdida de calor para que se formen estas condensaciones: solo se requiere que cambien las proporciones de ciertos elementos químicos en el plasma.
A lo largo de las últimas décadas, los modelos solares han postulado la existencia de composiciones elementales uniformes en la corona, llevando a pensar que se concretaban procesos de enfriamiento que tomaban horas o días para generar la lluvia coronal. Sin embargo, las observaciones muestran que tras una llamarada la lluvia aparece en minutos, una condición que dejó sin explicar el fenómeno y abrió un gran interrogante.
Materiales que se modifican
El equipo científico probó diferentes modelos y descubrió que la evaporación en la corona, impulsada por la energía de la llamarada, puede inyectar material con una composición diferente hacia los llamados bucles coronales, como por ejemplo hierro, silicio y magnesio. Esa mezcla localizada modifica la eficiencia con la cual el plasma emite energía: donde aumenta el porcentaje de ciertos elementos, la radiación se dispara y el gas se enfría y condensa, produciendo gotas que “llueven” hacia la superficie solar.
En otras palabras, podría decirse que no es necesario enfriar lentamente toda la estructura, ya que basta una modificación puntual en la química del plasma para desencadenar la “lluvia” solar. El descubrimiento no solamente explica un fenómeno visualmente atractivo y misterioso, sino que tiene implicaciones prácticas para la física solar y la predicción del clima espacial.
Referencia
Spatiotemporal Low First Ionization Potential Abundance: A Catalyst for Coronal Condensation. Luke Fushimi Benavitz et al. The Astrophysical Journal (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/1538-4357/ae019d
Pronósticos más precisos de tormentas solares
De acuerdo a una nota de prensa, si el porcentaje de los elementos varía con el tiempo y el espacio, muchos modelos de calentamiento coronal y de evolución de llamaradas solares deberán actualizarse, para incorporar esa nueva dinámica química. De otra forma, podrían estar estimando erróneamente tiempos de enfriamiento y fallando en la caracterización de observaciones fundamentales.
Los científicos esperan que esta nueva perspectiva ayude a desarrollar pronósticos de partículas y radiación que afectan a satélites en órbita y redes eléctricas en la Tierra con mayor precisión, algo muy importante teniendo en cuenta que actualmente atravesamos un período de intensa actividad del astro rey.
