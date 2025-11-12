Descubren misteriosos signos de vida en una extraña sustancia volcánica azul

Biofirmas inesperadas halladas en una sustancia volcánica azul localizada debajo del Océano Pacífico, a profundidades de casi 3.000 metros, podrían ofrecer pistas sobre los orígenes de la vida en la Tierra e, incluso, sobre aquella que pudo desarrollarse en otros mundos.

Un equipo internacional de científicos conducido por especialistas del Center for Marine Environmental Sciences (MARUM), de la Universidad de Bremen, en Alemania, ha hallado evidencias de vida en depósitos de lodo serpentínico de intenso color azul, recuperados del fondo del océano Pacífico, en la región de las Marianas.

Los resultados, que se incluyen en un estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, se basan en el análisis de biomarcadores lipídicos, que revelan la antigua presencia de comunidades microbianas adaptadas a condiciones extremas. Estas características son equiparables a las que existían en la Tierra cuando comenzó a originarse la vida.

En las profundidades del Pacífico

Las muestras proceden de núcleos obtenidos durante la expedición SO292/2 del buque R/V Sonne en 2022, y fueron extraídas de dos conos de lodo conocidos como Pacman y Subetbia, a casi 3.000 metros de profundidad. Los materiales recuperados permite observar una sección inferior de lodo azul oscuro rica en serpentina, en tanto que las aguas asociadas son frías, extremadamente alcalinas y ricas en hidrógeno y metano.

Ante la escasez de material orgánico y el bajo número de células, que puede variar entre unas decenas y un millón por centímetro cúbico, los investigadores recurrieron a los lípidos, moléculas más resistentes a la degradación que actúan como “huellas” de vida. Las composiciones lipídicas o grasosas e isotópicas detectadas permiten distinguir señales recientes de restos más antiguos, evidenciando un cambio temporal en las rutas metabólicas, como por ejemplo procesos de oxidación anaeróbica del metano.

Según una nota de prensa, también se documentó que el lodo contiene niveles muy bajos de carbono orgánico total y variaciones en la concentración de sulfato, condiciones que sugieren episodios intermitentes de aporte de sustratos y largos períodos de escasez energética. Las firmas químicas detectadas ofrecen, al mismo tiempo, pistas sobre cuántos de los compuestos orgánicos observados son de formación abiótica frente a los que resultan de actividad microbiana.

Vida en la Tierra y en otros planetas

Los investigadores observaron adaptaciones estructurales en las membranas microbianas, que facilitarían la estabilidad celular en ambientes de pH extremo y escasos nutrientes. Según los autores, estas estrategias moleculares son fundamentales para explicar cómo comunidades basadas en la síntesis química pueden persistir en los estrictos límites de la habitabilidad.

Referencia Biomarker evidence of a serpentinite chemosynthetic biosphere at the Mariana forearc. Palash Kumawat et al. Communications Earth & Environment (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02667-6

Además de su papel en la comprensión de las condiciones que determinaron el surgimiento de la vida terrestre, el descubrimiento alimenta hipótesis en astrobiología: ambientes de serpentinización son considerados potenciales refugios para la vida en otros cuerpos planetarios, donde exista agua y roca madre reactiva.

Sin embargo, los científicos insisten en la necesidad de aislar y cultivar organismos vivos para confirmar de manera directa las vías metabólicas propuestas. Con ese objetivo, planean experimentos de incubación en laboratorio, para intentar hacer crecer a estos microbios y conocer mejor sus preferencias nutricionales, entre otros aspectos.