Descubren antiguas cuevas en Marte que podrían albergar vida

Ocho cuevas identificadas en el Planeta Rojo podrían proteger a la posible vida microbiana actual o pasada existente en Marte de las intensas tormentas de polvo, las temperaturas extremas y la alta radiación presentes en su superficie.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Shenzhen, en China, ha identificado ocho cavidades en la región de Hebrus Valles, en Marte, que según los científicos no responden a procesos volcánicos ni tectónicos tradicionales, sino a la disolución de rocas por acción del agua.

Estas estructuras son entradas colapsadas a cavidades subterráneas: muestran formas circulares y profundidades que se relacionan directamente con un origen kárstico, es decir, cuevas formadas por la disolución de minerales solubles como las sales y los carbonatos, de acuerdo a un artículo publicado en Phys.org.

Cuevas como refugios de vida

La investigación, que se resume en un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters, se basa en el análisis de imágenes de alta resolución y en datos espectrales. Los especialistas descubrieron que las concentraciones de carbonatos y sulfatos en los afloramientos alrededor de las depresiones están formadas por materiales que, en presencia de agua, son susceptibles de ser disueltos y así conformar cavidades subterráneas.

La posibilidad de cuevas formadas por agua en Marte reabre un capítulo clave en la búsqueda de vida: las cavernas ofrecen refugio frente a la radiación cósmica, las tormentas de polvo y las extremas variaciones térmicas de la superficie marciana. En la Tierra, ambientes subterráneos similares albergan comunidades microbianas, que sobreviven con fuentes químicas en ausencia de luz solar.

Vitales en futuras misiones

Si estos espacios marcianos fueron alguna vez húmedos o conservaron nichos con condiciones estables, podrían haber preservado huellas de procesos biológicos pasados, o incluso contener hábitats microbianos actuales, que la exploración superficial no detecta.

Referencia Water-driven Accessible Potential Karstic Caves in Hebrus Valles, Mars: Implications for Subsurface Habitability. Ravi Sharma et al. The Astrophysical Journal Letters (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/2041-8213/ae0f1c

Los investigadores creen que estos ocho puntos de posibles cuevas en Hebrus Valles son ahora candidatos primordiales para futuras misiones, que busquen signos de vida o biofirmas en Marte. Además, las cuevas kársticas podrían servir como refugio natural para próximas misiones tripuladas, reduciendo la necesidad de construir hábitats artificiales desde cero.

Este hallazgo marca la importancia de combinar imágenes de alta resolución, modelado 3D de estructuras y espectroscopía remota para distinguir entre orígenes volcánicos, tectónicos o vinculados al agua. Los investigadores ya piensan en campañas de seguimiento con instrumentos capaces de penetrar el subsuelo, para confirmar finalmente la naturaleza y extensión de las cavidades.