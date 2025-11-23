El pensamiento humano es más lento de lo pensado

Una nueva investigación sugiere que nuestros cerebros procesan información a una velocidad de solo 10 bits por segundo: el ritmo es mucho más lento de lo pensado hasta hoy. Vale aclarar que esto significa que estamos extrayendo cada segundo solo 10 bits de los mil millones que nuestros sentidos están absorbiendo y usando por segundo para percibir el mundo que nos rodea y tomar decisiones: esa lentitud tendría su origen en la evolución del cerebro humano.

Investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech), en Estados Unidos, muestran en un estudio publicado recientemente en la revista Neuron que el pensamiento humano fluye a una tasa de 10 bits por segundo, una velocidad que ha sorprendido a los especialistas pero que parece tener una explicación específica: procesamos un pensamiento por vez con mayor lentitud debido a mecanismos heredados de nuestra historia evolutiva.

Es que los sistemas sensoriales de nuestros cuerpos procesan datos sobre nuestros entornos a una velocidad de mil millones de bits por segundo, o sea 100 millones de veces más rápido que nuestros procesos de pensamiento. La inquietud, que abre nuevas vías de exploración para los neurocientíficos, es descubrir por qué solo podemos pensar una cosa a la vez a esa velocidad mínima, mientras nuestros sistemas nerviosos procesan miles de entradas al mismo tiempo.

El límite de velocidad del pensamiento humano

Según una nota de prensa, los científicos se hicieron varias preguntas sobre este “limite de velocidad” del pensamiento humano. Por ejemplo, analizaron que un jugador de ajedrez solamente puede trabajar en un movimiento futuro como respuesta a la jugada de su oponente. Sin embargo, a pesar de esta limitación en su velocidad de pensamiento, podría imaginar varios escenarios y posibles jugadas al mismo tiempo, de acuerdo a la capacidad de procesamiento de su sistema nervioso. ¿Por qué no se despliega y aprovecha esta capacidad?

La nueva investigación sugiere que las primeras criaturas con un sistema nervioso usaron sus cerebros principalmente para la navegación, para moverse hacia la comida y lejos de los depredadores. Como nuestros cerebros evolucionaran a partir de estos sistemas simples para la navegación, están programados para seguir un "camino único" de pensamiento a la vez.

Según los investigadores, el pensamiento humano puede ser visto como una forma de navegación a través de un espacio de conceptos abstractos: esta restricción, que supone un tren de pensamiento en un solo tiempo y canal, estaría codificada en la arquitectura del cerebro humano a partir de estrategias evolutivas acumuladas a lo largo del tiempo.

Referencia The unbearable slowness of being: Why do we live at 10 bits/s? Jieyu Zheng and Markus Meister. Neuron (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.11.008

Una estrategia evolutiva para sobrevivir

Los especialistas agregaron en su estudio que nuestros antepasados seleccionaron un nicho ecológico donde el mundo es lo suficientemente lento como para hacer posible la supervivencia. En ese sentido, los 10 bits por segundo solamente son necesarios en las peores situaciones, y la mayoría de las veces nuestro entorno cambia a un ritmo mucho más lento.

A pesar de esto, los investigadores plantean la necesidad de encarar nuevos estudios en el futuro que puedan explicar mejor este desfasaje entre el ritmo del pensamiento y la velocidad de procesamiento de nuestros sistemas sensoriales. Cabe preguntarse, además, si los vertiginosos cambios tecnológicos actuales pueden llevar al ser humano a modificar esta característica de aquí en adelante. (Una primera versión de este artículo se publicó el 24 de diciembre de 2024)