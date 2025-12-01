El comportamiento de los perros golden retrievers y de los humanos está regulado por los mismos genes

Un estudio que vincula la personalidad de los perros golden retrievers con la psicología humana ha descubierto grandes semejanzas en la base genética que maneja el comportamiento de ambas especies. En concreto, los científicos hallaron que las características genéticas que moldean en estos perros la capacidad de entrenamiento o el miedo a los extraños, entre otros aspectos, también influyen en la personalidad y la salud mental humanas.

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, sugiere que parte de la "maquinaria genética" que modula emociones y comportamientos en los perros golden retrievers es compartida con los seres humanos.

Los especialistas hallaron variantes genéticas en los perros que se asocian con rasgos como la capacidad de aprendizaje, la energía, el miedo a los extraños y la agresividad hacia otros perros, y descubrieron que varias de esas mismas variantes influyen en rasgos psicológicos humanos, como por ejemplos la ansiedad, la depresión y la capacidad cognitiva.

Raíces genéticas compartidas

"Los hallazgos son realmente sorprendentes: proporcionan y una evidencia sólida en torno a que los humanos y los golden retrievers han compartido raíces genéticas para su comportamiento", indicó en una nota de prensa la científica Eleanor Raffan, una de las líderes de la investigación.

En el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores combinaron datos genéticos con evaluaciones conductuales, obtenidas a través de cuestionarios detallados completados por los dueños de los perros.

Se realizaron múltiples estudios de asociación del genoma (GWAS) para detectar regiones genéticas relacionadas con 14 categorías conductuales, en una muestra que incluyó a alrededor de 1.300 golden retrievers. Los resultados muestran fuertes relaciones entre humanos y perros en 12 elementos genéticos, que influyen directamente sobre 8 rasgos conductuales.

Sorprendentes similitudes genéticas

Entre las señales identificadas aparecen genes como PTPN1, vinculado en los animales con agresividad hacia otros perros y en humanos con parámetros relacionados con inteligencia y depresión; y ROMO1, asociado en los caninos con su capacidad de entrenamiento y en humanos con aspectos cognitivos e inherentes a la sensibilidad emocional.

Referencia GWAS for behavioral traits in golden retrievers identifies genes implicated in human temperament, mental health, and cognition. Enoch Alex et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2421757122

Aunque la presencia de componentes genéticos que predisponen a ciertas respuestas emocionales no niega la importancia del ambiente, sí ofrece una explicación biológica sobre por qué algunos perros son más vulnerables al estrés o menos receptivos a ciertos tipos de entrenamiento.

Además, el estudio reafirma el valor de los perros como "modelos naturales" para estudiar la biología de la conducta humana. Los perros conviven con nosotros, comparten muchos aspectos del entorno contemporáneo y, como muestran estos resultados, pueden incluso compartir variantes genéticas que ayudarían a entender circuitos cerebrales implicados en trastornos afectivos.