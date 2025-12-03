Inteligencia Artificial / Tecnología
La IA crea el mapa más completo de la innovación tecnológica
El conjunto de datos Cosmos 1.0 se basa en una metodología novedosa para mapear el universo tecnológico y sus cambios a lo largo del tiempo
Pablo Javier Piacente / T21
Un modelo de IA traza la edad y la trayectoria de 23.000 tecnologías: se trata de uno de los mapas abiertos más detallados de tecnologías emergentes diseñados hasta ahora, permitiendo a gobiernos, empresas e inversores ver la rapidez con la cual está creciendo cada tecnología, en áreas como la IA o la computación cuántica.
Un equipo de especialistas liderado por la Universidad de Tecnología de Sídney (UTS), en Australia, presentó Cosmos 1.0, un mapa multidimensional generado con Inteligencia Artificial (IA) que identifica y sitúa en el tiempo más de 23.000 tecnologías emergentes.
La herramienta, que analiza millones de páginas de Wikipedia, libros, patentes y otras fuentes mediante modelos de aprendizaje automático, puede transformarse en una excelente oportunidad para entidades estatales, compañías del sector y emprendedores para distinguir de forma más eficiente entre "modas tecnológicas" e innovaciones con capacidad e impacto real.
Evaluando el impacto de cada tecnología
Al mismo tiempo, Cosmos 1.0 traza la trayectoria de las innovaciones desde el laboratorio hasta la vida cotidiana, dejando en evidencia su tiempo de irrupción y la rapidez de su desarrollo. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Scientific Data, la herramienta organiza el universo tecnológico en siete grandes conglomerados, como por ejemplo sistemas autónomos, biotecnología, datos y analítica, salud o nanotecnología y redes.
También presenta un núcleo central de tecnologías convergentes, en el cual se cruzan materiales, ingeniería y sistemas digitales. Esta "cartografía tecnológica" ayuda a profundizar en diferentes subtemas. De esta manera, en IA se desglosan ejes como aprendizaje profundo, visión por ordenador y aprendizaje por refuerzo, indicando su propia edad, visibilidad y grado de adopción.
Según una nota de prensa, cada innovación se mide además por cuatro índices críticos. El indicador “Age of Tech” estima cuándo una tecnología pasa a formar parte de la vida pública o cotidiana, mientras que el índice “Awareness” mide la atención y visibilidad públicas.
Referencia
Cosmos 1.0: a multidimensional map of the emerging technology frontier. Xian Gong et al. Scientific Data (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41597-025-06125-y
Diferenciando "modas" de innovaciones reales
Otro parámetro es “Generality”, que marca si una tecnología es especializada o transversal; en tanto que el rango “Deeptech Intensity” valora cuánto se apoya la innovación en investigación científica. Al combinarse, estos índices permiten diferenciar tecnologías con una base profundamente científica de aquellas impulsadas principalmente por el marketing o una amplía difusión mediática.
Un punto vital es que el enfoque está validado al mismo tiempo contra patentes, financiación de capital de riesgo y literatura científica, transformando a esta base de datos en una herramienta útil para comparar la madurez de cada tecnología y priorizar inversiones estratégicas.
