Las letras de las canciones son cada vez más simples y negativas desde 1973, según un estudio

En los últimos 50 años, las letras de las canciones populares se han vuelto más simples, más negativas y contienen más palabras relacionadas con el estrés, según una nueva investigación. Los autores sugieren que sus hallazgos reflejan las formas complejas en que las personas utilizan la música para afrontar el estrés.

La música pop se oscurece y reduce su riqueza textual, de acuerdo a un análisis que muestra más negatividad y simplicidad en las letras de las canciones más populares en Estados Unidos. El nuevo estudio, publicado en la revista Scientific Reports, examina la evolución lírica entre 1973 y 2023.

Los investigadores de la Universidad de Viena, en Austria, trabajaron con más de 20.000 canciones y con 266.086 entradas del listado Billboard Hot 100, aplicando técnicas de procesamiento de lenguaje natural para medir el uso de palabras relacionadas con el estrés, los sentimientos y "medir" la complejidad textual, de acuerdo a una nota de prensa.

Más estrés y menos sentimientos positivos

El equipo empleó herramientas específicas, como un diccionario para detectar lenguaje relacionado con el estrés (LIWC), el analizador de sentimiento VADER y el algoritmo de compresión LZ77 para estimar la complejidad lírica. Con esos métodos, hallaron un aumento sostenido en el lenguaje relacionado al estrés y una caída en la positividad del discurso a lo largo de las cinco décadas: el carácter comprensible y la rapidez en el entendimiento de la lírica aumentó también, un dato que apunta a letras más sencillas.

Los autores advierten que las cifras no necesariamente reflejan cambios en la calidad artística, sino en patrones de consumo: Billboard mide canciones populares, de modo que los resultados capturan aquello que la audiencia escuchó en cada momento, pero no incluyen la producción musical que ha quedado por fuera de esos listados. En consecuencia, las tendencias podrían estar relacionadas tanto a transformaciones sociales como a cambios en la industria musical, la radio y las plataformas de streaming.

Un hallazgo notable es la reacción ante crisis colectivas: después de eventos estresantes como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, las letras de las canciones populares no se volvieron más negativas ni simples. Por el contrario, en algunos períodos se observaron aumentos de complejidad y positividad, un dato que sugiere que, en momentos críticos, la gente puede buscar música que funcione como escape o regulación emocional.

Referencia Societal crises disrupt long-term increases in stress, negativity, and simplicity in US Billboard song lyrics from 1973 to 2023. Markus Foramitti et al. Scientific Reports (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-28327-5

Tendencias culturales en la música popular: el papel de la industria

Otra conclusión de importancia es que no se detectó una relación estrecha entre el incremento o reducción de ingresos reales de los hogares y los cambios en las letras, indicando que los factores económicos por sí solos no explican las modificaciones en las tendencias líricas. Los investigadores también remarcan que a partir de 2016 se observó una breve recuperación en la complejidad lírica, una tendencia que merece estudio adicional.

En definitiva, el estudio abre un nuevo debate sobre cómo la música popular puede reflejar o modular el ánimo social, y sobre la responsabilidad de investigadores y medios al interpretar cambios complejos en un fenómeno cultural tan masivo. Un aspecto clave, al mismo tiempo, es que los cambios en la industria y el consumo podrían explicar el empobrecimiento lírico de las últimas décadas.