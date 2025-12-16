Los delfines y los humanos envejecen más lento si tienen vínculos sociales

Las conexiones sociales ralentizan el envejecimiento de los delfines, en un eco de los patrones observados en los humanos, de acuerdo a un nuevo estudio. En concreto, los delfines mulares machos que forman amistades envejecen más lentamente que los solitarios, según la investigación.

Un trabajo científico publicado en la revista Communications Biology y realizado por especialistas de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia, concluye que los delfines envejecen a menor velocidad cuando no están solos. Los científicos demostraron que los machos de delfines mulares o nariz de botella que mantienen vínculos estrechos con otros machos presentan una “edad biológica” menor que la esperada para su edad cronológica.

La edad biológica se reduce cuando existen relaciones sociales significativas

Esto sugiere que la amistad no solo mejora la vida, sino que parece ralentizar el reloj molecular del envejecimiento en estos cetáceos. El estudio se basó en datos de la población de Shark Bay (Australia Occidental), un sistema natural con décadas de seguimiento individual que ha servido para mapear redes sociales complejas entre delfines machos.

Los autores construyeron un “reloj epigenético” específico para la especie a partir de perfiles de metilación del ADN, una técnica que estima la edad biológica según cambios epigenéticos o en la forma en que se activan los genes, y analizaron la relación entre esa edad molecular y la fuerza acumulada de los lazos sociales.

La investigación se centró en 38 machos con historial social fiable, que permitieron calcular métricas de conectividad social y comparar la edad epigenética con la cronológica. Los resultados dejaron en evidencia un efecto significativo: una mayor fuerza de los vínculos sociales marcaba una reducción en la edad epigenética estimada.

Un detalle importante es que los autores controlaron el tamaño del grupo y hallaron que el beneficio corresponde a la calidad de las relaciones sociales o “amistades”, y no únicamente a vivir en grupos grandes. En otras palabras, las ventajas no tienen que ver con residir en agrupaciones extensas, sino en construir lazos intensos.

Delfines y humanos comparten un secreto contra el paso del tiempo

“Las conexiones sociales son tan importantes para la salud que retardan el envejecimiento a nivel celular. Sabíamos que los vínculos sociales ayudaban a los animales a vivir más tiempo, pero esta es la primera vez que demostramos que afectan el proceso de envejecimiento”, indicó en una nota de prensa la autora principal del estudio, la Dra. Livia Gerber.

El hallazgo no solo confirma en otra especie la noción en torno a que la sociabilidad protege contra el envejecimiento, algo ya sugerido en estudios realizados en humanos sobre apoyo social y marcadores epigenéticos, sino que amplía la evidencia a un sistema social muy distinto al nuestro: los delfines machos forman alianzas duraderas y jerárquicas que influyen en su éxito reproductivo.

Referencia Social bonds decrease epigenetic age in male bottlenose dolphins. Livia Gerber et al. Communications Biology (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s42003-025-09227-w

Los investigadores subrayan que la reducción de la edad epigenética asociada a la sociabilidad podría actuar a través de mecanismos de amortiguación del estrés o regulación inmunológica vinculados a la pertenencia social. Sin embargo, aún se requieren nuevos estudios para confirmar los procesos que puedan estar implicados en esta dinámica.

Un punto de gran importancia es que entender cómo la interacción social modula la biología del envejecimiento en el reino animal puede ofrecer claves para la salud humana, como así también para la conservación de especies con estructuras sociales complejas.