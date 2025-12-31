Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Neurociencias

La exposición excesiva a pantallas en la infancia se asocia a cambios cerebrales y ansiedad en la adolescencia

Los resultados refuerzan las recomendaciones pediátricas de limitar el tiempo de pantalla en los primeros años de vida

El uso excesivo de pantallas en bebés podría influir en la ansiedad adolescente.

El uso excesivo de pantallas en bebés podría influir en la ansiedad adolescente. / Crédito: Pavol Štugel en Unsplash.

Pablo Javier Piacente / T21

Los niños expuestos durante mucho tiempo frente a una pantalla antes de los 2 años de edad mostraron cambios en el desarrollo cerebral, que se relacionaron con una toma de decisiones más lenta y una mayor ansiedad en la adolescencia, según una nueva investigación.

Científicos del Instituto A*STAR para el Desarrollo Humano y el Potencial (A*STAR IHDP) y la Universidad Nacional de Singapur vinculan en un estudio publicado en la revista The Lancet eBioMedicine la exposición excesiva a pantallas en la primera infancia con diferentes cambios cerebrales, que podrían aumentar el riesgo de ansiedad en la adolescencia.

Los especialistas siguieron durante más de una década a 168 niños, para medir el tiempo frente a dispositivos en los primeros dos años de vida y luego relacionarlo con síntomas emocionales alrededor de los 13 años, según una nota de prensa. Se realizaron resonancias magnéticas y medidas de conectividad cerebral en tres momentos: 4 años y medio, 6 años y 7 años y medio, evaluando el rendimiento en tareas cognitivas y cuestionarios de ansiedad.

La exposición temprana a pantallas se relaciona con alteraciones en redes cerebrales fundamentales

Los niños con mayor tiempo de pantalla en la etapa infantil mostraron una "maduración acelerada" de redes implicadas en el procesamiento visual y el control cognitivo, que según los científicos marca una especialización precoz que puede reducir la flexibilidad neural y la capacidad de adaptación.

"Durante el desarrollo normal, las redes cerebrales se vuelven gradualmente más especializadas con el tiempo. Sin embargo, en los niños con alta exposición a la pantalla, las redes que controlan la visión y la cognición se especializaron más rápido, antes que desarrollaran las conexiones eficientes necesarias para el pensamiento complejo", explicó en el comunicado el Dr. Huang Pei, primer autor del estudio.

Esa aceleración no es precisamente positiva: los menores tardaron más en tomar decisiones en una prueba a los 8 años y medio y, al mismo tiempo, esto se asoció con más síntomas de ansiedad a los 13 años. Los autores describen una ruta indirecta donde el tiempo de pantalla en la infancia predice cambios en la integración visual y cognitiva, algo que posteriormente se traduce en síntomas de ansiedad en la adolescencia.

Referencia

Neurobehavioural links from infant screen time to anxiety. Pei Huang et al. The Lancet eBioMedicine (2025). DOI:https://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2025.106093

La lectura compartida y el juego interactivo como factores protectores

Vale aclarar que como la muestra es pequeña y procede de un único contexto sociocultural (Singapur) será necesario replicar la investigación en otras poblaciones y con una mayor cantidad de voluntarios, controlando también más variables familiares y ambientales.

Noticias relacionadas y más

Un punto clave es que las actividades interactivas y enriquecedoras parecen mitigar el efecto negativo: la lectura compartida por los padres a los tres años atenuó la relación entre pantallas y reconfiguración cerebral, lo cual sugiere que la calidad de las interacciones tempranas importa tanto como la cantidad de exposición a dispositivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
  2. Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
  3. La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
  4. El Oviedo anuncia la primera salida del mercado de invierno: “Queremos agradecer su entrega, compromiso y trabajo”
  5. El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
  6. Una semana de la crisis del Gordo de Villamanín: proponen la 'solución de Lola Flores' para cubrir la falta de 4 millones
  7. Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
  8. El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor

Las “pequecampanadas” llenan la Plaza Mayor de Gijón y conquistan a las familias: “Vamos a cambiar las de los mayores por las de los peques”

Las “pequecampanadas” llenan la Plaza Mayor de Gijón y conquistan a las familias: “Vamos a cambiar las de los mayores por las de los peques”

Las “pequecampanadas” llenan la Plaza Mayor de Gijón y conquistan a las familias: “Vamos a cambiar las de los mayores por las de los peques”

Las “pequecampanadas” llenan la Plaza Mayor de Gijón y conquistan a las familias: “Vamos a cambiar las de los mayores por las de los peques”

Alejandro Onís y Mariam Benkert se coronan de nuevo en la San Silvestre de Oviedo

Alejandro Onís y Mariam Benkert se coronan de nuevo en la San Silvestre de Oviedo

EN IMÁGENES: Así fue la San Silvestre 2025 de Oviedo

EN IMÁGENES: Así fue la San Silvestre 2025 de Oviedo

Consternación en Vegadeo por el fallecimiento de Daniel Lasheras Cordero, concejal del PSOE entre 2015 y 2023

Consternación en Vegadeo por el fallecimiento de Daniel Lasheras Cordero, concejal del PSOE entre 2015 y 2023

Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote

Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote

El director que revoluciona el concierto de Año Nuevo de Viena (y que en su día fascinó en Oviedo)

El director que revoluciona el concierto de Año Nuevo de Viena (y que en su día fascinó en Oviedo)

Hacia un modelo sostenible de profesionales sanitarios: la receta de una experta del Ministerio

Hacia un modelo sostenible de profesionales sanitarios: la receta de una experta del Ministerio
Tracking Pixel Contents