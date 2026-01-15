Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tu voz revela más de lo que imaginas: los riesgos para la privacidad en la era de la inteligencia artificial y otras tecnologías

La IA ya puede extraer datos sobre salud, emociones o identidad a partir de grabaciones de voz, abriendo un nuevo frente de preocupación sobre el uso y la protección de la información personal

Estudios académicos sostienen que el análisis automático de la voz permite inferir información sensible sin el conocimiento del usuario. / Crédito: Vitaly Gariev en Unsplash.

Pablo Javier Piacente / T21

Los especialistas creen que la información personal codificada en la voz humana podría provocar un aumento de las primas de seguro o publicidad que explote el estado emocional de las personas. La información privada también podría utilizarse para acoso, acecho o incluso extorsión.

La voz humana se ha transformado en una verdadera "mina de datos" a explotar, poniendo en riesgo información personal valiosa. Estudios recientes muestran que patrones de tono, respiración, entonación y elección de palabras pueden revelar datos sobre salud, origen cultural, nivel educativo, estado emocional e incluso inclinaciones políticas. Esa información, que a menudo se comparte sin pensar en grabaciones en reuniones, asistentes de voz o audios de redes sociales, está siendo explotada por algoritmos cada vez más potentes.

Los riesgos son concretos y preocupantes. Un equipo liderado por el profesor Tom Bäckström, de la Universidad Aalto, en Finlandia, concluye en un estudio publicado en la revista Proceedings of the IEEE que la información médica inferida por análisis de voz podría utilizarse para ajustar primas de seguros, dirigir publicidad farmacéutica o, en el peor de los casos, facilitar chantajes y acoso.

Información personal y privacidad en los tiempos de la IA

Incluso personas que no usan servicios de voz pueden verse afectadas: una conversación captada como ruido de fondo en la grabación de otra persona puede filtrar datos sensibles sin consentimiento. Estos escenarios no son hipótesis lejanas, sino amenazas documentadas por expertos, según indica una nota de prensa.

Frente a este panorama, una solución es medir cuánto se puede inferir de una grabación y diseñar defensas tecnológicas. El equipo de Bäckström propone métricas que cuantifican la información contenida en una señal de voz, indicando hasta qué punto una muestra reduce el conjunto de posibles identidades o atributos de una persona.

La nueva tecnología permite evaluar el riesgo real de reconocimiento o extracción de datos sensibles. Esta clase de métricas son la base para herramientas que limiten deliberadamente la cantidad de información que se "fuga" cuando hablamos con una máquina.

Limitando el alcance de los servicios de voz para proteger a los usuarios

Las soluciones técnicas apuntan a reducir el alcance de los datos transmitidos: procesar audio localmente en el teléfono móvil en lugar de enviarlo a la nube, separar y eliminar características que no son necesarias para el servicio, como por ejemplo quitar rasgos biométricos cuando solo interesa el contenido lingüístico, o emplear técnicas de anonimato con garantías estadísticas.

Referencia

Privacy in Speech Technology. Tom Bäckström. Proceedings of the IEEE (2025). DOI:https://doi.org/10.1109/JPROC.2025.3632102

Además, se exploran controles acústicos físicos, para que los micrófonos capten sonido solo dentro de un área concreta, y diseños de interfaz que comuniquen de forma clara al usuario el nivel de privacidad de una interacción. Estas medidas no solo protegen a las personas, sino que pueden ahorrar ancho de banda y costes a los proveedores, transformando la privacidad en una ventaja competitiva.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, hay desafíos importantes a superar: la información en la voz es multifacética y difícil de eliminar sin degradar la utilidad del servicio, mientras que la percepción del usuario sobre la privacidad es clave. Por eso, los expertos piden marcos combinados: métricas precisas, diseño de productos que informen al usuario y regulación que impida usos abusivos. Mientras tanto, las personas pueden reducir su exposición evitando compartir audios en plataformas públicas, revisando permisos de apps y prefiriendo dispositivos que procesen datos localmente.

