Abejorros contagian emociones positivas: un experimento revela su capacidad de transmitir optimismo a través de la vista

Un experimento demuestra que incluso insectos como los abejorros pueden transmitirse estados emocionales entre sí, sin contacto físico o señales químicas. Este descubrimiento podría llevarnos a reconsiderar nuestra comprensión de las emociones en el mundo animal.

Un equipo de investigación dirigido por el profesor Fei Peng, del Departamento de Psicología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Médica del Sur de China, ha descubierto que el contagio emocional no es exclusivo de los vertebrados, sino que también puede darse en insectos sociales. Los resultados de este trabajo se publican en la revista Science.

El contagio emocional es el fenómeno por el cual la emoción experimentada por un individuo se transmite a otro, generando una sincronización afectiva dentro del grupo. Si bien es habitual entre vertebrados, y está documentado en algunos invertebrados sociales, no se había confirmado hasta ahora su existencia en insectos tan complejos y cooperativos como los abejorros.

El equipo liderado por Peng seleccionó abejorros para su experimento porque, a pesar de su pequeño cerebro, han mostrado sorprendentes capacidades cognitivas: reconocer nidos, aprender olores o incluso comunicarse por danza.

Experimento revelador

En el laboratorio, mostraron a los abejorros flores de diferentes colores y entrenaron a algunos para que sintieran una emoción positiva, recompensándolos con algo dulce cada vez que veían un color específico. Tras esta “inducción emocional”, permitieron que los abejorros optimistas pasaran un tiempo junto a otros individuos de su especie.

Resultado: los abejorros que tuvieron contacto visual con sus congéneres en actitud positiva se acercaban y posaban sobre las flores ambiguas —aquellas cuyo tono no era fácilmente identificable— con más rapidez y frecuencia que los que no tuvieron esa interacción. La interpretación de los investigadores es que el optimismo se había contagiado, generando una predisposición colectiva a explorar nuevas oportunidades.

Según el artículo, este contagio ocurre únicamente a través de la observación visual, en ausencia de contacto físico o señales químicas, lo que descarta vías tradicionales de comunicación como el tacto o el olfato. Y además, todo sucede muy rápido, en unos 30 segundos. Apenas echan un vistazo, o incluso varias veces, a su compañero, y ya tienen algo, no se sabe cómo.

Significado adaptativo

En una entrevista publicada también en Science, Peng analiza los posibles beneficios evolutivos de este hallazgo. Señala que, en situaciones de abundancia, la transmisión de emociones positivas podría incentivar la exploración y la búsqueda colectiva de nuevos recursos. En cambio, ante amenazas, el contagio de cautela o emociones negativas ayudaría a la supervivencia al fomentar la prudencia grupal. Ambos casos presentan ventajas adaptativas que podrían ser comunes en otros animales sociales.

“La implicación más profunda es que, si sabemos esto, significa que incluso organismos tan simples como los insectos se adaptan al entorno mediante este contagio afectivo social, es decir, mediante la emoción. Quizás deberíamos replantearnos el concepto de emoción, porque los insectos podrían tener una vida interior, alguna experiencia subjetiva que nunca habíamos imaginado”, concluye el investigador. (Una primera versión de este artículo se publicó el 1 de noviembre de 2025)