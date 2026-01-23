Antropología / Arqueología
Descubren en el Sudeste Asiático el arte rupestre más antiguo del mundo
Una pintura de 67.800 años de antigüedad hallada en Indonesia reescribe el origen del arte humano y las primeras migraciones
Pablo Javier Piacente / T21
Un equipo internacional de científicos ha identificado en una cueva de Indonesia la manifestación de arte rupestre más antigua conocida hasta el momento. Se trata de una plantilla de mano de alrededor de 67.800 años de antigüedad, un hallazgo que no solo adelanta el origen del arte humano, sino que también aporta nuevas claves sobre las primeras migraciones del Homo sapiens por el Sudeste Asiático.
Una pintura hallada en una cueva de la isla de Muna, al sureste de Sulawesi, en Indonesia, se ha convertido en el registro más antiguo del arte rupestre humano conocido hasta la fecha. El nuevo estudio, publicado en la revista Nature, combinó técnicas avanzadas de datación por uranio en depósitos minerales que se formaron encima y, en algunos casos, por debajo de las pinturas. Este motivo se ubica entre los testimonios visuales más tempranos producidos por nuestra especie.
Intenciones simbólicas complejas en el arte rupestre más antiguo
La pieza, una plantilla de mano localizada en la cueva conocida como Liang Metanduno, no es solo antigua: presenta una modificación deliberada del contorno negativo de los dedos que estrecha su silueta, dando una apariencia de “garra” al manojo de dedos.
Los científicos destacan que esta variante es inusual dentro del repertorio rupestre y sugiere intenciones simbólicas o estéticas complejas entre las poblaciones que habitaron la región durante el Pleistoceno, de acuerdo a una nota de prensa. Más allá del valor artístico, el descubrimiento tiene implicaciones arqueológicas y paleoantropológicas de gran alcance.
Los investigadores sostienen que la datación respalda la hipótesis de una presencia humana moderna, vinculada genéticamente con los ancestros de los pueblos indígenas de Australia, en la vía de migración norte que conecta el Sudeste Asiático con Sahul, la antigua masa terrestre que unía Australia, Tasmania y Nueva Guinea.
Referencia
Rock art from at least 67,800 years ago in Sulawesi. Adhi Agus Oktaviana et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09968-y
El Sudeste Asiático como foco cultural y nuevos patrones migratorios en Asia y Oceanía
Se trataría de una evidencia directa en torno a que humanos modernos estaban presentes en ese corredor al menos hace 65.000 a 68.000 años atrás, apoyando la llamada “cronología larga” para la colonización de Australia. Al mismo tiempo, Liang Metanduno no fue un episodio aislado: el yacimiento muestra arte realizado de forma reiterada durante un largo período, de aproximadamente 35.000 años, hasta alrededor de 20.000 años atrás. Esta continuidad sugiere la existencia de una tradición artística persistente en Sulawesi, lo cual convierte a la región en uno de los focos culturales más importantes del Paleolítico en el Sudeste Asiático.
El estudio, codirigido por investigadores de la Griffith University de Australia y de la agencia BRIN de Indonesia, aplicó una técnica que permite establecer edades mínimas o máximas fiables en ausencia de restos orgánicos directamente asociados. Este hallazgo reescribe capítulos tempranos de la historia del arte, y además obliga a replantear rutas y cronologías de movilidad humana en los actuales territorios de Asia y Oceanía.
