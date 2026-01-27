OriRing: el anillo háptico inspirado en el origami que permite “tocar” la realidad virtual

OriRing combina una estructura plegada que recuerda al arte japonés origami, una piel que funciona como sensor y actuadores neumáticos para reproducir resistencia y textura en entornos virtuales, abriendo innumerables aplicaciones en videojuegos, educación y rehabilitación que tengan como eje a la realidad virtual y aumentada.

Investigadores de la Universidad Sungkyunkwan, en Corea del Sur, la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y la Universidad Técnica de Estambul, en Turquía, han desarrollado un nuevo dispositivo portátil que facilita a los usuarios "sentir" de forma realista sensaciones táctiles alineadas con sus experiencias en un mundo virtual. Se denomina OriRing y es un anillo inspirado en el origami, que mide las fuerzas sobre la piel del usuario para producir sensaciones específicas en aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada.

"Tocando" lo virtual: sin límites para los universos digitales

En concreto, OriRing es un anillo háptico que pesa apenas 18 gramos y ofrece retroalimentación de fuerza en tres grados de libertad: esto permite reproducir la sensación de presionar, deslizar y recibir empuje sobre el dedo, según describen los especialistas en un estudio publicado en la revista Nature Electronics.

La clave del diseño es una estructura plegable, que funciona como una articulación prismática eficiente y compacta, capaz de transmitir fuerzas sin añadir volumen ni peso innecesarios. Sobre esa base se coloca una "piel" que funciona como sensor, con microestructuras piramidales y cuatro píxeles resistivos que detectan fuerzas normales y tangenciales, mientras sensores de flexión impresos por inyección rastrean la posición del dedo.

Según informa Tech Xplore, para reproducir sensaciones OriRing combina esa detección multimodal con actuadores neumáticos blandos (SPAs), que empujan y tensan la estructura, generando respuestas y sensaciones de movimiento sincronizadas con el entorno virtual. En pruebas iniciales, los investigadores han logrado una retroalimentación perceptible y coordinada con escenas virtuales, lo cual sugiere aplicaciones inmediatas en videojuegos inmersivos, simuladores de entrenamiento y rehabilitación médica.

Referencia An 18-g haptic feedback ring with a three-axis force-sensing skin. Sunju Kang et al. Nature Electronics (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-025-01515-x

OriRing: avance técnico y regulaciones

Los investigadores expresaron que la háptica de consumo, o sea la tecnología orientada a la percepción del tacto, se ha concentrado hasta ahora en vibraciones y estímulos superficiales: OriRing, en cambio, aporta una dimensión distinta al ofrecer resistencia y sensación de forma y tamaño de objetos virtuales. Este avance técnico se apoya en un diseño optimizado y en capas láser que mejoran la sensibilidad y rapidez de respuesta de la piel, sin sacrificar peso ni confort.

Aunque reproducir resistencias y texturas podría enriquecer la comunicación afectiva en mundos digitales, también puede dar lugar a estímulos engañosos o manipulaciones si no existen marcos de uso responsables. Los especialistas creen imprescindible llevar adelante pruebas interdisciplinarias que involucren a diseñadores, médicos y reguladores, antes de desplegar la tecnología masivamente.