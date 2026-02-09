Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Neurociencias

Revelan el mecanismo cerebral de la intuición visual

Un experimento multimodal muestra que la intuición nace de memorias de patrones almacenadas en la corteza visual

Hallan la base neural de la intuición.

Hallan la base neural de la intuición. / Crédito: Diego PH en Unsplash.

Pablo Javier Piacente / T21

Los investigadores han logrado describir cómo la corteza visual de alto nivel almacena y activa “huellas" que permiten reconocer imágenes casi al instante, en forma de "destellos" de intuición. El hallazgo abre nuevas vías clínicas y tecnológicas.

Los científicos de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, han identificado por primera vez que la región del cerebro llamada corteza visual de alto nivel (HLVC) es el lugar donde se accede a la información visual acumulada en el pasado, que permite el aprendizaje perceptivo de una sola vez, también conocido como "destello de intuición".

Según el estudio publicado en la revista Nature Communications, el circuito cerebral responsable de esos destellos de intuición que nos permiten reconocer algo con apenas una mirada podría arrojar luz sobre alucinaciones y otros fenómenos ligados a trastornos psicológicos, además de tener aplicaciones en el campo de la Inteligencia Artificial (IA).

Almacenamiento de marcas visuales que facilitan la intuición

El trabajo localiza las "huellas" o “priors”, que son las marcas visuales guardadas por experiencias previas, en la corteza visual de alto nivel y describe cómo esa región las aplica para convertir una "visión borrosa" en una percepción inmediata y correcta.

Los autores emplearon una combinación de técnicas: pruebas conductuales con imágenes de Mooney (fotos difuminadas que se vuelven reconocibles), resonancia magnética funcional (fMRI), electroencefalografía intracraneal (iEEG) en pacientes sometidos a monitoreo neuroquirúrgico y modelos específicos de IA.

Al comparar cambios de comportamiento con patrones de actividad cerebral, el equipo demostró que la HLVC no solo almacena las huellas o priors sino que las “pesa” de forma muy temprana para influir en el reconocimiento perceptual, según explican en una nota de prensa.

Aplicaciones clínicas y tecnológicas del hallazgo sobre la intuición visual

La investigación revela propiedades específicas de esas marcas visuales: están codificadas para reconocer patrones físicos, como la forma o la orientación, pero no conceptos abstractos. Los experimentos mostraron que cambiar el tamaño de una imagen no alteraba los destellos de intuición, mientras que rotarla o desplazarla parcialmente sí lo hacía: esos resultados coincidían con los códigos neuronales observados en la HLVC.

Referencia

Neural and computational mechanisms underlying one-shot perceptual learning in humans. Ayaka Hachisuka et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-68711-x

Una pieza clave del estudio fue el uso de un modelo de IA tipo “vision transformer”, que replicó el comportamiento humano al dividir la tarea en dos módulos: uno que acumula huellas y otro que integra esa información con la entrada visual actual. Cuando el modelo se entrenó con ese diseño, consiguió capacidades de aprendizaje de “un único disparo” semejantes a destellos de intuición, comparables o superiores a las de otros algoritmos, lo que sugiere una convergencia fructífera entre neurociencia computacional e inteligencia artificial.

Noticias relacionadas y más

Comprender cómo las priors actúan abre una vía para investigar patologías en las que la percepción se desequilibra, como en algunas formas de esquizofrenia y Parkinson, donde estos "destellos" pueden imponerse y producir alucinaciones. En tecnología, se podrán incorporar módulos de priors en modelos de IA para permitir diseños que aprendan con muy pocos ejemplos, acercando a las máquinas a la eficiencia del cerebro humano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  4. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  5. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  6. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  7. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  8. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama

Air Europa retomará los vuelos entre Madrid y Venezuela de manera gradual el 17 de febrero

Air Europa retomará los vuelos entre Madrid y Venezuela de manera gradual el 17 de febrero

El Principado tramita un nuevo parque de baterías en Les Teyeres de Lada, en Langreo

El Principado tramita un nuevo parque de baterías en Les Teyeres de Lada, en Langreo

VÍDEO: La histórica fuente de Contrueces, en Gijón, de nuevo a la vista gracias al trabajo e iniciativa de los vecinos

EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe

EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe

El jubilado Juan Leo tras cotizar 45 años: "Los jóvenes quieren mucho sueldo, regular de trabajo y no echar horas extraordinarias"

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para un hombre acusado de vender droga a cambio de herramientas en Avilés

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para un hombre acusado de vender droga a cambio de herramientas en Avilés

Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de este año: requisitos y cómo solicitarlo

Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de este año: requisitos y cómo solicitarlo

Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de este año: requisitos y cómo solicitarlo

Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de este año: requisitos y cómo solicitarlo
Tracking Pixel Contents