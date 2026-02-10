Enjambres de robots convierten la música en pinturas de luz en movimiento

Investigadores y especialistas en tecnología han creado enjambres de robots capaces de “pintar” con luz a partir de la música, transformando sonidos en composiciones visuales dinámicas. El proyecto combina análisis musical, control robótico y arte interactivo, con un amplio potencial tanto para la creatividad como para aplicaciones prácticas en robótica cooperativa.

Una nueva plataforma diseñada por ingenieros y científicos de la Universidad de Waterloo, en Canadá, permite a las personas colaborar con grupos de robots para crear obras de arte inspiradas en la música: robots con ruedas del tamaño de pelotas de fútbol dejan un rastro de luz de colores, mientras se mueven dentro de un área fija en el suelo en respuesta a características clave de la música.

Según una nota de prensa, los pequeños robots pintan “cuadros” luminosos que responden a la música: la armonía, el tempo y otros rasgos sonoros se traducen en color, brillo y movimiento, sobre un lienzo formado por el piso y el rastro de luces que dejan las Q en movimiento. La innovación se detalla en un estudio publicado en arXiv.

Video: el sistema combina análisis musical y control cooperativo para generar composiciones visuales dinámicas a partir del sonido. Crédito: Gennaro Notomista / YouTube.

Enjambres robóticos "creativos"

Los robots son unidades con ruedas equipadas con LEDs, que liberan trazos de color mientras se desplazan en un área delimitada. Una cámara ubicada sobre la escena captura los senderos luminosos o “pinceladas", y genera así la pintura final, una representación visual dinámica de la “esencia emocional” de la pieza musical reproducida.

El sistema permite además la intervención humana: quien lo opera puede ajustar parámetros como el ancho de los trazos o la zona del lienzo que los robots deben privilegiar, creando una experiencia colaborativa entre las personas y el enjambre robótico.

La base técnica del proyecto integra análisis musical con estrategias de control de enjambres de robots, inspiradas en los movimientos colectivos que se observan en la naturaleza, por ejemplo en aves e insectos. Los autores proponen un marco de control heterogéneo, que coordina el movimiento de múltiples unidades para que sus trayectorias formen patrones coherentes en respuesta a una entrada sonora. Los experimentos incluyen simulaciones con distintos patrones musicales y una implementación real sobre robots capaces de “pintar” físicamente en el espacio.

Aplicaciones en arte, gestión ambiental, misiones de búsqueda y exploración planetaria

La plataforma no solo traduce parámetros técnicos, como tempo o progresiones armónicas, en variables físicas como velocidad, color o posición: también buscan capturar la carga emocional de la música y convertirla en una experiencia sensorial nueva, participativa y efímera.

Referencia Music-driven Robot Swarm Painting. Jingde Cheng and Gennaro Notomista. arXiv (2025). DOI:https://www.doi.org/10.48550/arXiv.2506.00326

Según informa Interesting Engineering, los investigadores del equipo esperan ahora colaborar con músicos y pintores profesionales, para ensayar usos escénicos y exhibiciones públicas que exploren la alianza entre la intención humana y el comportamiento emergente de los enjambres robóticos.

Además del espectáculo estético y la experiencia artística, los creadores subrayan que el trabajo aporta avances en el control y la coordinación de múltiples robots en espacios limitados, un problema de interés para aplicaciones prácticas en ámbitos como la monitorización ambiental, la agricultura de precisión, misiones de búsqueda y rescate o la exploración planetaria, donde unidades autónomas deben actuar de forma integrada en espacios desconocidos y posiblemente hostiles.