Psicología
Presión académica en adolescentes predice síntomas depresivos en adultos jóvenes
Un amplio estudio longitudinal relaciona la presión escolar a los 15 años con más síntomas de depresión y autolesiones en la juventud
Redacción T21
Una nueva investigación vincula la presión académica percibida en la adolescencia con un mayor riesgo de depresión y conductas autolesivas en adultos jóvenes. Los expertos aconsejan cambios en las escuelas, para reducir evaluaciones de alto impacto y proteger la salud mental.
Una alta presión académica en la adolescencia se asocia con mayores tasas de síntomas depresivos y autolesiones, que pueden persistir hasta el inicio de la edad adulta, según un nuevo estudio publicado hoy en la revista The Lancet Child & Adolescent Health y liderado por investigadores del University College London, en el Reino Unido.
Síntomas depresivos ligados al estrés por presiones académicas excesivas
El equipo de especialistas descubrió que la presión percibida por los alumnos adolescentes se encuentra relacionada con un mayor riesgo de depresión en el inicio de la adultez. La investigación analiza datos de casi 5.000 participantes del Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) y sugiere que el efecto persiste varios años después del período escolar, de acuerdo a una nota de prensa.
Los autores evaluaron la presión académica con cuestionarios aplicados alrededor de los 15 años y siguieron los síntomas depresivos entre los 16 y 22 años, y las conductas de autolesión hasta los 24 años de edad. Los resultados muestran que, además de un aumento claro de los síntomas depresivos a los 16 años, la asociación se mantiene en cada punto de control posterior, lo cual indica un impacto sostenido en la salud mental.
Una relación concreta entre la presión escolar y problemas psicológicos
Según el análisis, cada punto adicional en una escala de nueve aspectos sobre presión académica a los 15 años se asoció con un 8 % más de probabilidades de autolesionarse durante la adolescencia tardía y los primeros años de la adultez. Otras cifras señalan incrementos de hasta 25 % en la probabilidad de depresión a los 16 años y un aumento del 16 % en intentos de suicidio a los 24 años por cada punto de presión adicional. Estas cifras ponen de relieve la magnitud del problema cuando la presión se vuelve crónica y elevada.
Referencia
The association between academic pressure and adolescent depressive symptoms and self-harm: a longitudinal, prospective study in England. Xuchen Guo et al. The Lancet Child & Adolescent Health (2026). DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642(25)00342-6
Distintas reacciones de expertos españoles que no participaron del estudio, recogidas por Science Media Centre España, destacan que los datos refuerzan la necesidad de considerar el entorno escolar como un factor clave en la salud mental. Entre las recomendaciones aparece fomentar intervenciones a nivel de cada centro educativo, la reducción de evaluaciones de alto riesgo, los programas de aprendizaje socioemocional y las políticas que alivien la presión familiar, en lugar de centrar toda la respuesta en cómo el adolescente debe “soportar” y sobrellevar el estrés.
En definitiva, el estudio aporta evidencia empírica que invita a repensar la cultura del rendimiento: no se trata solo de notas o calificaciones, sino de la salud mental de generaciones enteras. Reducir la presión académica, proponen los investigadores, podría ser una solución efectiva para prevenir la depresión en la juventud.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros