Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Psicología / Inteligencia Artificial

Un análisis científico sugiere que la ansiedad por la IA sería una nueva “epidemia” social

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) dispara miedos sobre empleo, privacidad y desinformación

¿Es la ansiedad por la IA una epidemia social?

¿Es la ansiedad por la IA una epidemia social? / Crédito: Solen Feyissa en Unsplash.

Pablo Javier Piacente / T21

La llamada “ansiedad por la IA” agrupa temores reales, como la pérdida de empleo, los deepfakes o contenidos falsos y la falta de transparencia entre las empresas del sector: exige respuestas públicas, formación, regulación y medidas que devuelvan el eje social que se está perdiendo frente a la incertidumbre.

"La sensación de que el mundo está cambiando muy rápidamente, que los sistemas en los que vivimos se están rediseñando a nuestro alrededor y que la mayoría de nosotros no nos sentimos particularmente consultados ni preparados para una vida cada vez más inmersa en la Inteligencia Artificial (IA) es algo cada vez más común", indica el Profesor Grant Blashki en un nuevo análisis publicado por la Universidad de Melbourne, en Australia.

La IA está transformando el mundo a una velocidad inusitada

La "ansiedad por la IA" podría convertirse en un nuevo cuadro psicológico con amplia incidencia, pero además es un indicador de sensaciones sociales a nivel global, frente a un cambio tecnológico que se advierte más vertiginoso e intenso que otros ejemplos previos. Según explica Blashki, la expresión “tengo ansiedad por la IA” ha comenzado a escucharse en consultas médicas, foros y redes sociales: no se trata siempre de un cuadro clínico tradicional, sino de una inquietud colectiva.

En otras palabras, podría definirse como una sensación persistente de desasosiego, ante la profunda incertidumbre que emerge cuando tecnologías poderosas reconfiguran el trabajo, la información y las relaciones humanas. La “ansiedad por la IA” supone un conjunto de miedos entrelazados: la pérdida de empleo o de sentido profesional; la sensación de falta de control cuando algoritmos influyen en decisiones importantes; el temor a la manipulación informativa por contenidos falsos; y la erosión de la privacidad ante capacidades de análisis masivo de datos.

Estas preocupaciones no son uniformes en todos los grupos sociales: varían según la edad, el nivel técnico y la situación laboral de cada persona. Pero comparten un fondo común: la velocidad del cambio y la percepción de que instituciones y regulaciones no acompañan al ritmo tecnológico.

Miedos reales sustentan la "ansiedad por la IA": ¿qué podemos hacer?

Por ejemplo, datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten que una parte importante del empleo global puede verse afectada por la automatización y la IA, mientras que algunas encuestas citadas en el análisis del especialista australiano muestran que el público general se declara más preocupado por la IA que muchos expertos, especialmente en temas como empleo y desinformación.

No se trata de una ansiedad irracional: deepfakes, vulnerabilidades de plataformas o decisiones oscuras y con escasa información pública en áreas sensibles como contrataciones, seguros o salud, justifican los miedos de parte de la población global. Además, la concentración de poder en unas pocas empresas y países refuerza la sensación en torno a que la tecnología no está distribuida equitativamente, alimentando temores sobre quién se beneficia y quién asume los riesgos.

Noticias relacionadas y más

¿Cuál es la solución? Aunque las decisiones finales dependan de gobiernos o altos directivos empresariales, cada ciudadano puede contribuir incrementando sus conocimientos con información verificada, tomando los datos con actitud crítica y exigiendo a las autoridades que, en esta ocasión, el cambio tecnológico beneficie a la mayoría de la sociedad y no a una élite privilegiada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
  3. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  4. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  5. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  6. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
  7. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  8. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía

La economista asturiana que asesora a Yolanda Díaz en la subida del salario mínimo: "Se han seguido criterio técnicos"

La economista asturiana que asesora a Yolanda Díaz en la subida del salario mínimo: "Se han seguido criterio técnicos"

Elvis Presley, un troncomóvil y alfombras mágicas: la fantasía se desborda en el Carnaval de Laviana

Elvis Presley, un troncomóvil y alfombras mágicas: la fantasía se desborda en el Carnaval de Laviana

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir los neumáticos más baratos del mercado: primeras marcas y amplia gama de alternativas

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir los neumáticos más baratos del mercado: primeras marcas y amplia gama de alternativas

Rufián y el "no pasarán"

Reparar el impactante argayo que corta la carretera de Viegu requerirá el uso de maquinaria especial de gran tamaño

Reparar el impactante argayo que corta la carretera de Viegu requerirá el uso de maquinaria especial de gran tamaño

El Carnaval de Grado, en imágenes

El Carnaval de Grado, en imágenes

Los vikingos invaden Langreo: Sama disfrutó bajo la lluvia del Antroxu más "guerrero"

Los vikingos invaden Langreo: Sama disfrutó bajo la lluvia del Antroxu más "guerrero"

Navia lamenta el fallecimiento de la Hermana Teresa, profesora del colegio Santo Domingo y “Mujer rural 2023” del concejo: “Dejó una huella imborrable”

Navia lamenta el fallecimiento de la Hermana Teresa, profesora del colegio Santo Domingo y “Mujer rural 2023” del concejo: “Dejó una huella imborrable”
Tracking Pixel Contents