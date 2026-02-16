Neurociencias
El hipotálamo guarda la memoria del ejercicio en el cerebro y potencia la resistencia del cuerpo
Estudio en ratones muestra que la plasticidad del hipotálamo facilita adaptaciones al entrenamiento
Pablo Javier Piacente / T21
Un equipo internacional de investigadores reveló que la plasticidad de neuronas del hipotálamo mejora la respuesta al ejercicio: la "huella" cerebral coordina cambios metabólicos y musculares que elevan la resistencia física.
Un nuevo estudio publicado en la revista Neuron y liderado por científicos de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Estados Unidos, sugiere que la capacidad de mejorar la resistencia del cuerpo con el entrenamiento físico no depende solamente de los músculos o el corazón, sino también de cambios en el cerebro, que "codifican" la historia de ejercicio y coordinan adaptaciones periféricas.
La investigación identifica un papel central de neuronas del hipotálamo ventromedial (VMH), las llamadas neuronas SF1, en las ganancias de resistencia tras sesiones repetidas de carrera en cinta. El equipo usó entrenamientos diarios de corta duración durante semanas, para comparar ratones entrenados frente a roedores sedentarios. Tras las sesiones, las neuronas SF1 del VMH mostraron una mayor activación post-ejercicio: con el tiempo, esas mismas neuronas incrementaron su excitabilidad intrínseca y la densidad de sinapsis.
El cerebro como coordinador de las mejoras en el entrenamiento y la respuesta física
Esto significa que la red se "reconfigura" para responder con más facilidad al estímulo del ejercicio. Al bloquear la salida de las SF1, los científicos observaron que se atenúan las mejoras de resistencia y las adaptaciones metabólicas típicas del entrenamiento, mientras que estimular dichas neuronas potencia esos beneficios. Los hallazgos apuntan a que la "memoria" del ejercicio podría almacenarse, en parte, como plasticidad hipotalámica.
Según informa Nature, los investigadores interpretan que la actividad cerebral tras el ejercicio no es un subproducto sino una señal necesaria para coordinar cambios en músculos, corazón y metabolismo, que producen mayores prestaciones o mejoras físicas. La idea rompe con la visión tradicional que situaba casi toda la "causa" de las mejoras en tejidos periféricos: ahora, el cerebro aparece como un "director de orquesta" que sincroniza y amplifica los efectos del entrenamiento.
Referencia
Exercise-induced activation of ventromedial hypothalamic steroidogenic factor-1 neurons mediates improvements in endurance. Morgan Kindel et al. Neuron (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.12.033
Posibles aplicaciones en rehabilitación física
De acuerdo a José Luis Trejo, especialista del Instituto Cajal del CSIC, en España, quién no participó del nuevo estudio, el hallazgo clave de la investigación es que "los cambios inducidos por el ejercicio en el cerebro (específicamente en el hipotálamo) conducen posteriormente a cambios fisiológicos y metabólicos en el cuerpo", indicó a Science Media Centre.
Los resultados, por ahora verificados en modelos animales, abren preguntas clínicas y prácticas: ¿existen mecanismos análogos en humanos? ¿Podrían modularse con fármacos o implantes para mejorar la rehabilitación física o la salud metabólica? Son preguntas que quedan abiertas, pero que podrían responderse en los próximos años.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía