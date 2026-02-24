Un espray nasal de la Universidad de Stanford protege a ratones contra la gripe, la COVID y el resfriado común

Un solo espray nasal desarrollado en la Universidad de Stanford ha protegido a ratones frente a la gripe, la COVID y el resfriado común al blindar la mucosa nasal, la puerta de entrada de la mayoría de infecciones respiratorias.

Investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una fórmula de vacuna en forma de espray nasal que ha demostrado proteger simultáneamente contra múltiples patógenos respiratorios en experimentos con ratones. Este trabajo, publicado en Nature, propone un enfoque distinto al de las vacunas tradicionales: en lugar de preparar al organismo para combatir un virus específico, entrena al sistema inmune de las vías respiratorias superiores para que reconozca y neutralice una amplia variedad de amenazas antes de que estas puedan establecerse en el cuerpo.

Esta estrategia se aleja de la lógica convencional que domina la inmunología actual. Hasta ahora, cada vacuna ha apuntado a un blanco preciso: una proteína concreta del SARS-CoV-2, una cepa particular de influenza, o los serotipos específicos de rinovirus que causan el resfriado común. Este nuevo desarrollo, sin embargo, aprovecha la anatomía particular de las mucosas nasales, donde convergen los puntos de entrada de la mayoría de los patógenos respiratorios. Al administrar la fórmula directamente en esta barrera, los científicos logran activar mecanismos de defensa que actúan como una vigilancia permanente en la frontera principal de infección.

Lo esencial de la vacuna nasal universal de Stanford Un espray nasal universal desarrollado en Stanford ha mostrado protección simultánea contra virus respiratorios distintos en ratones.

desarrollado en Stanford ha mostrado protección simultánea contra virus respiratorios distintos en ratones. La fórmula usa nanopartículas que, al aplicarse en la nariz, activan una respuesta inmune local en la mucosa nasal, no solo en la sangre.

que, al aplicarse en la nariz, activan una respuesta inmune local en la mucosa nasal, no solo en la sangre. Protege contra múltiples patógenos : ha demostrado eficacia frente a influenza, SARS-CoV-2 y rinovirus en el modelo animal.

: ha demostrado eficacia frente a influenza, SARS-CoV-2 y rinovirus en el modelo animal. El trabajo se ha publicado en Nature , lo que valida la rigurosidad del estudio, aunque se trate de fases preclínicas.

, lo que valida la rigurosidad del estudio, aunque se trate de fases preclínicas. Aún está en experimentos con animales, por lo que los resultados en humanos podrían diferir y requerirá años de ensayos clínicos.

Nanopartícula de patógenos

El equipo dirigido por científicos de Stanford ha diseñado una nanopartícula que transporta antígenos de diversos patógenos respiratorios simultáneamente. Cuando el spray entra en contacto con la mucosa nasal, estas partículas desencadenan una respuesta inmune local que produce anticuerpos específicos en la nariz y la garganta. La evidencia recogida en los ensayos con roedores muestra que esta protección se extiende a virus de la influenza, SARS-CoV-2 y los rinovirus responsables de los resfriados habituales. La particularidad del sistema radica en que no requiere que el sistema inmune memorice cada patógeno de forma individual, sino que establece una línea de defensa amplia en el punto exacto donde los virus suelen ganar su primera batalla.

Los resultados obtenidos en el modelo animal sugieren que una sola aplicación podría ofrecer protección contra agentes infecciosos que, en circunstancias normales, necesitarían vacunas separadas. Esto plantea escenarios interesantes para la prevención de pandemias futuras. Si el mecanismo se confirma efectivo en humanos, la disponibilidad de una vacuna nasal de amplio espectro podría cambiar cómo nos preparamos para las temporadas de enfermedades respiratorias, reduciendo la dependencia de predecir qué cepas específicas circularán cada año.

Las vacunas intramusculares, que es donde tradicionalmente recibimos nuestras dosis contra la gripe o el COVID-19, generan anticuerpos circulantes en sangre, pero alcanzan niveles menores en las mucosas respiratorias. Un spray nasal actúa directamente en el tejido donde los virus se adhieren primero, creando una barrera de inmunidad local que podría prevenir la infección desde el primer momento del contacto viral. Esta diferencia anatómica explica por qué las vacunas inyectables, aunque protegen contra la enfermedad severa, no siempre impiden la transmisión inicial del patógeno.

Referencia Mucosal vaccination in mice provides protection from diverse respiratory threats. Haibo Zhang et al. Science, 19 Feb 2026. DOI:10.1126/science.aea1260

Prudencia todavía

Es importante mantener la perspectiva adecuada ante estos avances. Los datos actuales provienen exclusivamente de estudios en ratones, y la traslación a humanos suele enfrentar obstáculos imprevistos. La inmunología humana presenta complejidades que los modelos animales no capturan completamente, y la eficacia observada en el laboratorio no garantiza resultados idénticos en poblaciones reales. Sin embargo, el principio demostrado abre una línea de investigación que podría eventualmente simplificar radicalmente nuestra relación con las enfermedades respiratorias infecciosas, explica la revista Nature.

Si los ensayos clínicos confirman lo que sugieren estos primeros resultados, estaríamos ante la posibilidad de una inmunización estacional única, administrada sin agujas y capaz de cubrir el espectro completo de virus respiratorios comunes.

Para un mundo que ha vivido la fragmentación de la respuesta pandémica a través de múltiples vacunas específicas desarrolladas apresuradamente, la perspectiva de una solución unificada resulta particularmente atractiva.

El trabajo de Stanford no promete una cura milagrosa, pero sí aporta evidencia sólida de que la próxima generación de vacunas podría pensarse de forma más integrada, aprovechando la biología de nuestras vías respiratorias para construir defensas más amplias y versátiles.