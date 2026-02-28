Tecnología / Biología
Científicos descubren cómo usar tejido vivo humano para computación, superando modelos de regresión lineal
Científicos de la Universidad de Osaka demuestran que el tejido blando humano puede funcionar como un 'reservorio' computacional, procesando información y resolviendo ecuaciones complejas con gran precisión.
Pablo Javier Piacente / T21
Los científicos han descubierto una manera de utilizar el tejido vivo como un depósito informático, para resolver problemas y potencialmente predecir sistemas caóticos como el clima.
En un avance innovador, un equipo liderado por el ingeniero Yo Kobayashi de la Universidad de Osaka, en Japón, ha demostrado que el tejido blando humano puede funcionar como un “reservorio” computacional capaz de procesar información y resolver ecuaciones complejas con una precisión superior a la de modelos tradicionales de regresión lineal.
Empleando el marco de la “computación de reservorio”, los investigadores utilizaron datos biomecánicos obtenidos mediante ultrasonidos mientras los participantes flexionaban la muñeca, creando un modelo que aprovechó la no linealidad y viscoelasticidad del músculo para realizar cálculos.
Los resultados, publicados en un nuevo estudio que aparece en IIEE Access, sugieren aplicaciones futuras en dispositivos “wearables” que deleguen parte del procesamiento en el propio cuerpo humano, abriendo una nueva era de integración biológica y tecnológica, según un artículo publicado en Live Science.
Un reservorio biológico
La computación de reservorio es un paradigma de redes neuronales recurrentes en el que un sistema dinámico no lineal, el “reservorio”, codifica patrones complejos: solamente la capa de salida se entrena, algo que simplifica el aprendizaje. Este enfoque aprovecha propiedades de los sistemas físicos, como fluidos o circuitos eléctricos, para proyectar datos en espacios de alta dimensión antes de aplicar un modelo lineal de lectura. La novedad del trabajo de Kobayashi radica en usar tejido vivo, marcando la primera demostración de computación de reservorio con tejido humano vivo, de acuerdo a una nota de prensa.
En pruebas de ecuaciones no lineales de referencia, el modelo basado en tejido humano superó en un orden de magnitud importante la precisión de la regresión lineal estándar. Este desempeño confirma que la viscoelasticidad y la respuesta al estrés en la deformación del músculo utilizada con los participantes cumplen los requisitos para computación de reservorio, ofreciendo memoria y complejidad de manera natural.
Referencia
Information Processing via Human Soft Tissue: Soft Tissue Reservoir Computing. Yo Kobayashi. IIEE Access (2025). DOI:https://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3553140
Máquinas y sistemas vivos
Este hallazgo se inscribe en una tendencia hacia la convergencia bio-híbrida, donde sistemas vivos y máquinas colaboran en tiempo real, según pública TechRadar. Además de su impacto en la informática portátil, estos “ordenadores biológicos” plantean debates éticos sobre privacidad corporal y límites de la simbiosis humano–máquina.
Las implicaciones más inmediatas se centran en dispositivos wearables que deleguen cálculos al cuerpo humano, reduciendo el consumo energético y mejorando la adaptabilidad. Por ejemplo, relojes inteligentes o parches biométricos que deleguen parte de la inteligencia en la propia musculatura, liberando capacidad de cómputo en el hardware tradicional. (Una primera versión de este artículo se publicó el 16 de mayo de 2025)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos