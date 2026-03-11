Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Neurociencias

Los circuitos cerebrales que sustentan la empatía estarían ligados a la educación familiar

Un estudio con modelos animales sugiere que las mismas neuronas que impulsan el cuidado parental también facilitan el consuelo y la ayuda social

La empatía nace en los circuitos de la crianza: evidencia neurobiológica.

La empatía nace en los circuitos de la crianza: evidencia neurobiológica. / Crédito: Unsplash/CC0 Public Domain

Pablo Javier Piacente / T21

Una nueva investigación descubre los circuitos cerebrales en ratones que vinculan dos comportamientos sociales aparentemente distintos: cuidar a crías vulnerables y consolar a compañeros angustiados. Según los resultados, la "firma cerebral" de la empatía tendría su origen en el cuidado parental y en la estructura familiar.

Un estudio publicado en Nature sugiere que los circuitos cerebrales que sustentan la empatía podrían estar íntimamente vinculados con los mecanismos neuronales de la crianza, y que las experiencias familiares moldean esa arquitectura cerebral desde etapas tempranas.

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad de California en Los Angeles, en Estados Unidos, proropone una conexión directa entre las redes que motivan el cuidado parental y las que impulsan conductas prosociales hacia otros adultos.

Circuitos cerebrales compartidos: crianza y empatía

Los autores observaron comportamiento en ratones y registraron actividad neuronal en una región habitualmente asociada al carácter parental: el área preóptica medial (MPOA). Los ejemplares que mostraron mayor dedicación al cuidado de sus crías, como más tiempo acicalando y protegiendo a los cachorros, también tendieron a consolar con más frecuencia a compañeros adultos estresados.

Esta relación no se debió a la sociabilidad en general, sino a la activación de circuitos específicos que parecen servir tanto al cuidado filial como al consuelo entre adultos sin relaciones de parentesco.

Según una nota de prensa, los investigadores emplearon técnicas que permitieron silenciar las neuronas activadas durante las interacciones parentales. Cuando esas neuronas quedaron inactivas, los ratones redujeron su conducta de ayuda hacia compañeros angustiados, un comportamiento que sugiere que las mismas células y vías controlan ambos repertorios conductuales.

Una nueva concepción sobre el origen de los comportamientos prosociales

Además, se identificó una proyección del MPOA hacia el sistema dopaminérgico, incluyendo la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que regula la motivación y la recompensa. Tanto el acto de cuidar a las crías como el de consolar a un par resultaron ser intrínsecamente gratificantes para los animales.

Referencia

Shared neural substrates of prosocial and parenting behaviours. Fangmiao Sun et al. Nature (2026). DOI:https://www.doi.org/10.1038/s41586-026-10327-8

El hallazgo pone en duda una hipótesis evolutiva establecida y con consenso científico: los circuitos destinados originalmente a asegurar la supervivencia de la descendencia habrían servido de sustrato para la aparición de comportamientos prosociales más amplios.

Noticias relacionadas y más

Al mismo tiempo, los científicos señalan que comprender cómo estos circuitos se forman y se activan puede ayudar a explicar por qué la empatía se altera en trastornos como el espectro autista o la depresión, y abre la posibilidad de nuevas opciones terapéuticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  4. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  5. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  6. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  7. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  8. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria

Hunosa se perfila como brazo técnico del plan estatal de minerales estratégicos, en el que Asturias es pieza clave

Hunosa se perfila como brazo técnico del plan estatal de minerales estratégicos, en el que Asturias es pieza clave

El PSOE de Gozón saca adelante el contrato del servicio de limpieza y de playas gracias a la crisis del PP

El PSOE de Gozón saca adelante el contrato del servicio de limpieza y de playas gracias a la crisis del PP

Ya hay fecha para que el presidente del Real Oviedo recoja el premio "Ovetense del año": falta menos de un mes

Los plazos para comprar cada una de las 421 plazas del parking de Ciudad Naranco: habrá un mes para presentar las ofertas

Los plazos para comprar cada una de las 421 plazas del parking de Ciudad Naranco: habrá un mes para presentar las ofertas

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España: "La democracia y los derechos humanos han vuelto a niveles de 1985"

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España: "La democracia y los derechos humanos han vuelto a niveles de 1985"

El adiós de Natalia González como concejala en Gijón: entre abrazos y con un ruego para el colegio de Nuevo Roces

El adiós de Natalia González como concejala en Gijón: entre abrazos y con un ruego para el colegio de Nuevo Roces

Un menor da una paliza a un vigilante del centro de Sograndio y los trabajadores estallan: "Hay una escalada de agresiones, motines y fugas"

Un menor da una paliza a un vigilante del centro de Sograndio y los trabajadores estallan: "Hay una escalada de agresiones, motines y fugas"

Las correlaciones que sirven de excepción a las pautas en las bolsas

Las correlaciones que sirven de excepción a las pautas en las bolsas
Tracking Pixel Contents