El calor extremo puede provocar 500.000 muertes prematuras anuales por inactividad física en 2050

La inactividad física por el aumento de las temperaturas debido al cambio climático se traducirá en alrededor de 470.000 a 700.000 muertes prematuras adicionales al año para 2050, según las proyecciones de un nuevo estudio global. España se encuentra entre los países europeos más perjudicados.

El calor extremo, alimentado por el cambio climático de raíz antropogénica, podría empujar a millones de personas hacia la inactividad física y provocar cientos de miles de muertes prematuras cada año para 2050, según un estudio publicado en The Lancet Global Health.

La investigación modeló datos de 156 países entre 2000 y 2022 y proyectó que, por cada mes adicional con una temperatura promedio superior a 27,8 °C, la prevalencia de inactividad aumentaría globalmente en 1,5 puntos porcentuales, y hasta 1,85 en países de ingresos bajos y medios, de acuerdo a una nota de prensa.

El trabajo estima entre 0,47 y 0,70 millones de muertes prematuras anuales atribuibles a la reducción de la actividad física vinculada al calor extremo en solo dos décadas y media, además de pérdidas significativas en productividad económica.

España, con riesgo elevado en el contexto europeo

Estas cifras surgen de una combinación de encuestas de actividad autoinformada y modelos climáticos: los autores subrayan la incertidumbre inherente a cualquier proyección a largo plazo, pero también advierten sobre la magnitud del posible impacto sanitario.

Las regiones más expuestas serían las más calurosas del planeta: Centroamérica, el Caribe, el este del África subsahariana y el sureste de Asia ecuatorial, donde el tiempo pasado por encima del umbral térmico podría elevar la inactividad más de cuatro puntos porcentuales por mes. En Europa, España figura entre los países con mayor riesgo relativo dentro de escenarios moderados, un reflejo de la interacción entre clima, infraestructuras y capacidad de adaptación.

Un punto clave es que las poblaciones con menos recursos para adaptarse, sin acceso amplio a espacios con sombra, a centros deportivos con aire acondicionado o a horarios flexibles para ejercitarse, sufrirán en forma desproporcionada las consecuencias indirectas del calentamiento.

Ciudades "verdes": la solución posible y real

"La apuesta decidida por estrategias basadas en la naturaleza ofrece una oportunidad con múltiples cobeneficios desde un punto de vista de adaptación también a otros impactos del cambio climático y otros beneficios adicionales de salud y bienestar", indicó a Science Media Centre la profesora Aurora Monge, de la Universidad de Navarra, quien no formó parte del estudio.

Referencia Effects of climate change on physical inactivity: a panel data study across 156 countries from 2000 to 2022. Christian García-Witulski et al. The Lancet Global Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(25)00472-3

"Posibles ejemplos van desde aumentar las ratios de arbolado y superficie permeable en el medio urbano o renaturalización de patios escolares, hasta acondicionamiento de riberas de ríos para las personas, entre otros”, agregó Monge.

Además de la protección directa frente a golpes de calor, los expertos resaltan que es imprescindible garantizar entornos urbanos que permitan mantener la actividad física con seguridad, mediante sombra, infraestructura verde y horarios adaptados. La única solución práctica para los especialistas es generar ciudades más "verdes" y más inclusivas, que faciliten las condiciones necesarias para desarrollar una actividad física saludable.