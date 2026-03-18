Microbiología
Microbios extremos: los seres más resistentes de la Tierra que podrían salvar el planeta
Enzimas y rutas metabólicas de microbios extremófilos abren soluciones sostenibles y guían la búsqueda de vida fuera de la Tierra
Redacción T21
Una nueva investigación confirma que los extremófilos, organismos que prosperan en ambientes extremos, nos están ayudando a combatir el cambio climático, a mejorar la forma en que fabricamos productos de uso diario y podrían ser una fuente potencial de nuevos antibióticos. Además, facilitarían la búsqueda de vida en otros planetas.
Un artículo publicado en Phys.org describe cómo una revisión científica desarrollada por investigadores de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos señala el enorme potencial de los microbios extremófilos para la biotecnología y la astrobiología.
Los microorganismos más resistentes de la Tierra podrían ser la llave para afrontar dos retos cruciales: frenar el daño ambiental y ampliar la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. La revisión, publicada en la revista Frontiers in Microbiology, reúne avances sobre las adaptaciones moleculares que permiten a estas formas de vida sobrevivir en condiciones extremas.
Máxima resistencia para aplicar en nuevos productos y para reducir el impacto ambiental
Los extremófilos son microorganismos que prosperan en ambientes de alta temperatura, salinidad, acidez o radiación, en contextos en los cuales otras formas de vida no logran desarrollarse. En la década de 1960, bacterias aisladas en géiseres de Yellowstone posibilitaron el desarrollo de enzimas termoestables, que hoy sustentan pruebas de diagnóstico como la PCR.
Ahora, según el nuevo estudio, las “extremozimas” y las rutas metabólicas únicas de estos microbios se estudian como fuentes de biocatalizadores para procesos industriales y farmacéuticos. Más allá de la industria, los extremófilos también son vitales en estrategias para mitigar el cambio climático.
Microorganismos tolerantes a metales y a condiciones hostiles pueden emplearse para transformar contaminantes o reciclar subproductos industriales, mientras que enfoques de bioproducción sostenible podrían reducir las emisiones nocivas vinculadas a procesos químicos tradicionales.
Edición genética, modelos computacionales y búsqueda de vida extraterrestre
Los científicos combinan modelos a escala genómica con herramientas de edición genética como CRISPR, facilitando la adaptación de rasgos útiles sin tener que cultivar las versiones originales de los microbios en condiciones extremas. Muchas especies extremófilas son difíciles de cultivar y sus enzimas requieren condiciones poco prácticas para la producción industrial.
Referencia
Molecular adaptations and engineering of extremophiles for synthetic biology and biotechnological applications. Yusra Abdul Rehman et al. Frontiers in Microbiology (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2026.1754802
El nuevo análisis explora el uso de modelos computacionales (GEMs) que simulan metabolismos complejos y permiten priorizar objetivos para la ingeniería genética antes de intentar cultivos a gran escala. Otra dimensión relevante es la astrobiología: los ambientes en los que prosperan estos microbios en la Tierra ofrecen análogos naturales a Marte o las lunas heladas de Júpiter y Saturno.
En consecuencia, el estudio de estos microorganismos orienta dónde buscar posibles formas de vida extraterrestre y qué firmas biológicas podrían ser detectables por futuras misiones. Comprender los mecanismos moleculares que sustentan su tolerancia ayudará a interpretar mediciones y a diseñar experimentos más eficientes.
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