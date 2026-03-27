Un medicamento que obedece a la luz: así será recetar fármacos que se encienden y se apagan en el cuerpo

Un nuevo medicamento experimental se fija en el organismo y el médico puede indicarle, mediante pulsos de luz calculados, que intensifique o disminuya su efecto en una zona concreta del corazón o del pulmón, preservando así la actividad biológica que debe mantenerse.

En medicina es habitual hablar de fármacos que “bloquean” ciertos mensajes del organismo, pero detrás de esa expresión hay una imagen muy simple: una molécula que se acopla a una estructura concreta de nuestras células (una especie de cerradura) y la mantiene temporalmente bajo control. En el caso de los β‑bloqueantes clásicos, esa diana son unos receptores que regulan la respuesta del corazón y los bronquios a la adrenalina; cuando el fármaco se instala en ellos, la señal se atenúa y el resultado son pulsaciones más lentas, una presión arterial más baja y menos exigencia para el sistema cardiovascular.

Un trabajo publicado en Angewandte Chemie se pregunta qué pasaría si esa misma molécula pudiera cambiar de papel sin despegarse del receptor, solo con encender una luz. Los autores exploran esa posibilidad con photoazolol‑1, un derivado del β‑bloqueante propranolol al que han incorporado un pequeño fragmento fotosensible: una especie de bisagra molecular que se pliega o se estira cuando recibe un determinado tipo de iluminación, adoptando una forma en la oscuridad y otra distinta tras el destello.

Mecanismo del fármaco que sigue a la luz. / IA/T21

Desde dentro

Lo importante es que, en ambas formas, esa bisagra sigue unida al mismo receptor. En la oscuridad, la molécula se comporta como un β‑bloqueante muy potente y bastante convencional: entra en el hueco del receptor β2, encaja en las zonas correctas y frena la señal que mandaría la adrenalina. Los autores lo comprueban con técnicas de rayos X extremadamente precisas, capaces de reconstruir la posición de la molécula y del propio receptor con detalle casi atómico.

Sin embargo, cuando se ilumina el sistema, la “bisagra” interna de photoazolol‑1 se dobla y esa pequeña torsión obliga a la llave a recolocarse dentro de la cerradura: una parte de la molécula se desplaza unos cuantos átomos de distancia, deja de tocar a ciertos aminoácidos del receptor y empieza a empujar a otros. Las estructuras resueltas muestran cómo, en cuestión de nanosegundos, el extremo modificado del fármaco se mueve dentro del bolsillo (la cerradura) y queda en una posición algo forzada, todavía sujeta, pero incómoda.

Pasados unos segundos, la molécula encuentra una postura más estable, siempre dentro del mismo receptor. Para lograrlo, se “cuela” entre dos de las hélices que forman la estructura de esa proteína de membrana y las separa ligeramente, mientras otra hélice se aproxima desde el lado contrario. El hueco no se abre ni se cierra del todo, pero se reorganiza por dentro: los puntos de contacto del fármaco con el receptor ya no son los mismos que en oscuridad, y eso cambia el efecto final.

¿Qué significa esto en términos de función?

En las pruebas con células, cuando el sistema está a oscuras, photoazolol‑1 no solo bloquea la señal de la adrenalina, sino que además baja la actividad “de fondo” del receptor: actúa como un freno activo, apretando más de la cuenta. En cambio, cuando se ilumina, la molécula sigue ocupando el sitio al que llegaría la adrenalina, pero deja de pisar tan fuerte el freno: ya no reduce esa actividad basal, se limita a hacer de tapón neutral. Lo llamativo es que esa transformación de freno activo a tapón neutro se consigue sin soltar la llave de la cerradura, únicamente cambiando su postura interna con luz.

En fotofarmacología suele hablarse de compuestos que, al recibir luz, se pegan más o menos a su receptor, entrando y saliendo en función del color que se les aplique. Aquí el concepto es otro: la afinidad, la capacidad de unirse, apenas cambia; lo que cambia es el efecto mientras están unidos. Los autores lo describen como un “interruptor de eficacia”: la misma unión produce un resultado u otro según la forma que adopta la molécula dentro del receptor. Esto tiene una ventaja: al permanecer siempre en la cerradura, la molécula no se pierde por el camino ni compite consigo misma en diferentes formas en el resto de la célula.

Referencia Structural Mechanism of an Efficacy Photoswitch Targeting the β2-adrenergic Receptor. Robin Stipp et al. Angewandte Chemie, 18 March 2026. DOI:https://doi.org/10.1002/anie.202517995

Para entender mejor esta idea, el equipo compara lo que ocurre con este β‑bloqueante luminoso con algo que llevamos toda la vida usando sin saberlo: la rodopsina de la retina. En ese receptor de la visión, una molécula de retinal cambia de forma al absorber un fotón y, sin salir del bolsillo, empuja zonas concretas del receptor, desencadenando la señal que el cerebro interpretará como luz. En el estudio actual, photoazolol‑1 no llega a activar del todo el receptor β2, pero sí demuestra que se pueden imitar algunos de esos movimientos internos usando un medicamento diseñado.

Desde la perspectiva del futuro, este tipo de moléculas promete tratamientos mucho más finos. Se podría imaginar un fármaco que llega, se fija en sus receptores y se queda allí, y al que el médico puede ordenar “ahora frena más” o “ahora limítate a no estorbar” con un patrón de luz calculado, por ejemplo, en una zona concreta del corazón o del pulmón. De momento, photoazolol‑1 es sobre todo una herramienta de laboratorio, una especie de linterna que ilumina, nunca mejor dicho, cómo se mueven por dentro los receptores que ya son diana de muchos de los medicamentos que tomamos a diario.