Por qué prohibir el móvil a tus hijos no funciona: la ciencia propone un nuevo enfoque

La ansiedad de los padres ante el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil ha empujado a gobiernos e institutos a imponer prohibiciones drásticas. Sin embargo, la evidencia psicológica y tecnológica demuestra que el camino más seguro no pasa por apagar internet, sino por enseñar a navegar en él.

El debate sobre cómo proteger a la infancia en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial se ha polarizado. Ante el miedo al ciberacoso, la adicción a las pantallas o el acceso a contenidos extremos, la respuesta más instintiva de las familias y las instituciones ha sido la prohibición. Leyes de control parental severo en Estados Unidos, vetos a redes sociales para menores de 16 años en Australia o la prohibición de móviles en los institutos son ejemplos de esta tendencia.

Sin embargo, un artículo publicado en la revista Science por Sandra Cortesi y Urs Gasser, investigadores vinculados a la Universidad de Harvard y a la Universidad Técnica de Múnich (TUM), arroja un jarro de agua fría sobre estas medidas restrictivas. Tras analizar años de datos, concluyen que los bloqueos generalizados son "instrumentos contundentes pero científicamente débiles": erosionan la confianza entre padres e hijos, no preparan a los menores para la vida digital e impulsan el uso de la tecnología hacia la clandestinidad.

Cuatro pilares para una crianza digital segura En lugar de aislar a los menores, los investigadores proponen un cambio radical en cómo diseñamos y usamos la tecnología, estructurado en cuatro estrategias prácticas: Confianza y autonomía gradual: El ecosistema digital del niño debe madurar con él. En casa, esto se traduce en configurar la privacidad de las aplicaciones de forma conjunta entre padres e hijos, en lugar de imponerla unilateralmente. Facilitar la petición de ayuda: Gran parte del daño online (como el grooming o el acoso) prospera por el silencio nacido del miedo al castigo. Los padres deben normalizar la comunicación de los problemas, y las plataformas deben incluir botones de denuncia anónimos y accesibles, incluso para los más pequeños. Apoyo en tiempo real (empujoncitos digitales): En lugar de prohibir, es más eficaz que los dispositivos intervengan en el momento del riesgo. Funciones que difuminan imágenes explícitas antes de abrirlas o alertas que sugieren tomar un descanso fomentan hábitos saludables preservando la capacidad de elección del menor. Educación participativa: La resiliencia no se logra con una charla puntual sobre los peligros de internet. La seguridad digital debe integrarse de manera transversal en el aprendizaje diario, escuchando a los propios niños a la hora de diseñar las soluciones tecnológicas. Referencia. Digital child safety at the frontier: From evidence to action. A child-centered, research-driven approach aligns protection with rights, agency, and well-being through design. Sandra Cortesi and Urs Gasser. Science, 2 Apr 2026, Vol 392, Issue 6793, pp. 30-32. DOI:0.1126/science.aec7804

La trampa de la hipervigilancia

Las herramientas tradicionales de control parental, como el software que lee los mensajes privados o los filtros de bloqueo de contenidos sin explicación previa, suelen ser contraproducentes. Aunque alivian la ansiedad de los adultos, las investigaciones demuestran que estas herramientas fomentan el secretismo. Los niños y adolescentes, sintiéndose espiados, acaban encontrando vías alternativas para saltarse los controles, alejándose de sus padres justo en el momento en el que más los necesitan.

La propuesta de Science, basada en el trabajo del grupo de expertos internacionales Frontiers in Digital Child Safety (Fronteras en la Seguridad Digital Infantil), invita a los padres a cambiar la narrativa: pasar de la "política del miedo" a la "política de la posibilidad". El objetivo no es eliminar el riesgo —una misión tecnológicamente imposible—, sino crear resiliencia.

Los autores concluyen que, aunque las prohibiciones apagan momentáneamente el ruido mediático, no solucionan el problema de raíz. Proteger a la próxima generación requiere un esfuerzo mayor: obligar a las grandes tecnológicas a auditar sus productos y, en el hogar, acompañar a los hijos para que sus vidas digitales no solo sean más seguras, sino también más ricas y empoderadoras.