Descubren bajo un cementerio una "ciudad" subterránea de 5 millones y medio de abejas

Los científicos descubrieron en Estados Unidos bajo un cementerio una de las poblaciones de abejas subterráneas más grandes y antiguas registradas en el mundo, con aproximadamente 5,5 millones de ejemplares. Eso equivale aproximadamente a más de 200 colmenas de abejas que viven en la superficie y a más de tres veces la población de Manhattan.

Bajo la superficie silenciosa del cementerio East Lawn, en Nueva York, la vida late entre la muerte, albergando una colonia tan gigantesca como inesperada: unas 5,5 millones de abejas silvestres que excavan y ocupan nidos subterráneos en apenas 6.000 metros cuadrados.

El hallazgo, que se resume en un estudio publicado en la revista Apidologie y es el resultado de una investigación liderada por la Universidad Cornell, en Estados Unidos, revela una de las mayores colonias registradas de abejas que nidifican en el suelo, un verdadero “mundo” de insectos escondido entre tumbas, césped y senderos.

Una colonia inmensa de abejas bajo el suelo

La especie dominante es Andrena regularis, una abeja solitaria, de nido subterráneo, que emerge a comienzos de la primavera y sincroniza su actividad con la floración temprana. Según una nota de prensa, las hembras cavan galerías bajo tierra y allí depositan huevos en celdas abastecidas con polen y néctar, en tanto que las crías se desarrollan en el subsuelo hasta convertirse en adultas. Ese calendario la convierte en una polinizadora clave para frutales como el manzano y para flores silvestres tempranas.

El descubrimiento se concretó en forma casual, cuando una técnica del laboratorio de entomología de Cornell aportó un frasco lleno de abejas recolectadas en el cementerio. A partir de esa observación, el equipo instaló trampas de emergencia durante 48 días, y capturó 3.251 insectos de 16 especies diferentes. Con esos datos calcularon densidades por metro cuadrado y obtuvieron la población total de la colonia: un rango de entre 3 y 8 millones de ejemplares, con un promedio de 5,5 millones.

Los resultados también muestran la precisa dinámica vital de estas abejas subterráneas. Los machos emergen primero, en ráfagas que coinciden con el aumento de la temperatura en abril en el hemisferio norte, y días después lo hacen las hembras. Esa secuencia les da ventaja reproductiva, porque pueden esperar a las recién llegadas para aparearse.

Referencia Emergence dynamics and host-parasite associations in a large aggregation of Andrena regularis (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). Steven T. Hoge et al. Apidologie (2026). DOI:https://doi.org/10.1007/s13592-026-01256-6

Espacios a preservar e importancia ecológica

Más allá de la sorpresa del hallazgo, el trabajo resalta el valor ecológico de los cementerios. Los autores señalan que estos espacios, con poco tránsito, sin pesticidas y con el suelo apenas alterado, pueden funcionar como refugios de biodiversidad en entornos urbanos.

En este caso, el cementerio de East Lawn alberga una población que ayuda a sostener cultivos de alto valor, especialmente manzanas, y que podría desaparecer si el terreno fuera pavimentado o profundamente modificado.

Es conocido el papel crucial de las abejas en el equilibrio ecológico: para los investigadores, proteger sus sitios de nidificación es tan importante como conservar flores o reducir agroquímicos.