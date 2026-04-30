Inteligencia Artificial y Salud
Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes
El sistema REDMOD analiza tomografías abdominales y supera a los radiólogos en la detección temprana del cáncer de páncreas
Redacción T21
Un modelo de IA puede identificar los cambios tisulares sutiles muy tempranos del adenocarcinoma ductal pancreático, la forma más común de cáncer de páncreas, que las imágenes convencionales y el ojo humano encuentran difíciles de detectar, según una nueva investigación.
Una nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA), ha logrado identificar señales mínimas e imperceptibles en tomografías abdominales que pueden anticipar el cáncer de páncreas, más de un año antes del diagnóstico clínico. El sistema, llamado REDMOD y desarrollado por especialistas de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, abre una vía prometedora para detectar esta enfermedad en fases más tempranas, cuando todavía existen más opciones de tratamiento.
Más de un año antes del diagnóstico
El estudio, publicado en la revista Gut, evaluó el rendimiento del sistema sobre 219 pacientes de varios hospitales cuyas tomografías habían sido leídas inicialmente como normales, pero que más tarde recibieron un diagnóstico de cáncer de páncreas. Esas imágenes se compararon con las de 1.243 personas que no desarrollaron la enfermedad en los tres años siguientes. REDMOD incorporó segmentación automática del páncreas, es decir, la delimitación algorítmica de sus bordes para evitar la variabilidad asociada al trazado manual.
Los resultados muestran que la IA detectó una firma “invisible” de enfermedad preclínica, en promedio, 475 días antes del diagnóstico clínico, de acuerdo a una nota de prensa. En esa muestra, el sistema identificó el 73 % de los casos tempranos, casi el doble que los radiólogos experimentados, que alcanzaron el 39 %. En los casos detectados más de dos años antes del diagnóstico, la ventaja fue todavía mayor: 68 % frente a 23 %.
Referencia
Next-generation AI for visually occult pancreatic cancer detection in a low-prevalence setting with longitudinal stability and multi-institutional generalisability. Sovanlal Mukherjee et al. Gut (2026). DOI:https://doi.org/10.1136/gutjnl-2025-337266
Cuando la IA puede salvar vidas
Es importante tener en cuenta que el cáncer de páncreas suele descubrirse tarde, cuando las opciones terapéuticas se reducen. Los autores recuerdan que adelantar la detección puede cambiar de forma decisiva el pronóstico, ya que la supervivencia mejora en forma considerable: la identificación de un tumor cuando aún no se ha hecho visible podría abrir una alternativa real para curarlo.
Sin embargo, REDMOD todavía debe validarse de forma prospectiva en pacientes de alto riesgo, como quienes presentan pérdida de peso inexplicable o diabetes de reciente aparición, antes de pensar en un uso amplio en la práctica clínica. A pesar de esto, queda claro que la IA parece estar logrando ver aquello que, hasta ahora, parecía invisible para la medicina.
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