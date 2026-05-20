Grokipedia, la “Wikipedia” de Musk, privilegia contenidos de derecha, según un estudio

Grokipedia, la enciclopedia gestionada por IA y lanzada por Elon Musk para "corregir" los supuestos sesgos izquierdistas de Wikipedia, recurre selectivamente a fuentes de noticias de tendencia más derechista, según un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El proyecto impulsado por Elon Musk para competir con Wikipedia no solo reordena el conocimiento: también lo sesga. Un estudio académico sobre casi 18.000 entradas en Grokipedia concluye que, en áreas como religión, historia, literatura y arte, la plataforma de xAI tiende a citar fuentes más alineadas con la derecha, aunque conserva una apariencia general de neutralidad.

La promesa de Musk era ambiciosa: construir una enciclopedia escrita por inteligencia artificial que “corrigiera” los supuestos sesgos de Wikipedia. Pero el nuevo estudio publicado en la revista PNAS y liderado por el Trinity College Dublin, en Irlanda, sugiere un resultado más complejo y polémico.

¿Un aparente "sesgo" que solo cambia de inclinación?

La investigación, realizada junto a la Universidad Tecnológica de Dublin, comparó cerca de 18.000 páginas de Wikipedia con artículos equivalentes de Grokipedia y halló que, aunque muchas entradas son parecidas, una parte sustancial se reescribe de forma marcada, con cambios en estilo, fuentes y orientación política.

De acuerdo a una nota de prensa, el trabajo toma las páginas más editadas de Wikipedia en inglés, una selección que tiende a concentrarse en temas de alta visibilidad y controversia. Según los autores, el 66 % de las páginas examinadas en Grokipedia fueron reescritas de manera más extensa: son más largas, más complejas y utilizan menos referencias que sus equivalentes en Wikipedia. Esto significa que la enciclopedia de xAI no se limita a copiar y pegar: también reorganiza, amplía y filtra información con una lógica propia.

La conclusión más incómoda tiene que ver con la orientación de las fuentes. En términos generales, Grokipedia mantiene una inclinación política similar a la de Wikipedia y recurre a fuentes con "sesgo" de izquierda. Sin embargo, cuando el análisis se enfoca en temas sensibles a nivel político y cultural, como religión, historia, literatura y arte, aparece un giro consistente: Grokipedia cita con mayor frecuencia medios y referencias más inclinados a la derecha que Wikipedia. El propio resumen del estudio habla de una “divergencia selectiva”, no de un vuelco uniforme en toda la plataforma.

No tan neutral como parece

Es importante aclarar que la investigación no concluye que Grokipedia sea, en bloque, una enciclopedia "de derechas". Lo que muestra es algo más sutil y, a la vez, más revelador: en ciertos campos de disputa simbólica para ambos extremos ideológicos, la plataforma parece reordenar el conocimiento hacia fuentes más conservadoras o derechistas, mientras preserva una apariencia general de neutralidad.

Referencia Selective divergence between Grokipedia and Wikipedia articles. Saeedeh Mohammadi and Taha Yasseri. PNAS (2026). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2603294123

Para los científicos, esto confirma que la inteligencia artificial no elimina el sesgo: simplemente cambia el lugar donde aparece y vuelve más compleja su identificación. Los investigadores sostienen que, a diferencia de Wikipedia, donde los "sesgos" quedan expuestos al escrutinio público y a la edición humana, los sistemas generados por IA operan con mucha menos visibilidad editorial.

Esta condición es clave, porque las enciclopedias digitales no solo informan a millones de usuarios: también alimentan modelos de lenguaje y otras capas de infraestructura informativa. En ese contexto, el caso Grokipedia aparece como una advertencia sobre cómo la automatización puede reescribir y presentar el conocimiento, sin necesariamente volverlo más neutral.