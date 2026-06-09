¿La falla de San Andrés está a punto de colapsar?

Una de las zonas sísmicas más peligrosas del planeta, la falla de San Andrés en California, Estados Unidos, alcanza niveles récord de estrés: las tensiones en la corteza son mayores hoy que en cualquier otro momento del último milenio. Así lo indica un estudio que abarcó desde el año 1100 al 2025.

Investigadores de la Universidad de Berna, en Suiza, juntos a un equipo internacional de científicos, reconstruyeron 1.000 años de historia sísmica de las fallas de San Andrés y San Jacinto, en Estados Unidos, y concluyeron que el esfuerzo tectónico actual en la región ha alcanzado, y en algunos sectores incluso superado, los niveles máximos del período. En otras palabras, se encuentra en su pico de estrés dentro del último milenio.

La puerta sísmica

El estudio, publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, pone el foco en Cajon Pass, un corredor tectónico al noreste de Los Ángeles donde ambas fallas se acercan y pueden interactuar. Los autores lo describen como una especie de “puerta sísmica”: allí un terremoto puede quedar contenido en una sola falla o propagarse hacia la otra y producir una ruptura conjunta mucho más extensa.

Esa distinción no es menor, porque una ruptura que atraviese ambas estructuras tendría consecuencias mucho más severas para el área metropolitana de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el valle de Coachella, según indica una nota de prensa.

El modelo físico de ciclo sísmico en cuatro dimensiones fue alimentado con un catálogo de 1.000 años reconstruido a partir de evidencia geológica, dataciones por radiocarbono, anomalías en anillos de árboles y registros históricos. El resultado principal es que las tensiones en la región están hoy en su nivel más alto del último milenio, y que el equilibrio entre ambas fallas también se ha acercado a un rango históricamente asociado con rupturas que cruzan de una estructura a otra.

Video: animación de series temporales de acumulación de estrés para el sistema de fallas del sur de San Andrés, que abarca los años 1100 a 2025. Crédito: Universität Bern / YouTube.

Máxima tensión y estrés en la estructura

Los especialistas indican que el estudio no predice cuándo ocurrirá el próximo terremoto. Ofrece, en cambio, una fotografía física más clara del estado de carga actual del sistema y de los escenarios plausibles que deberían considerarse en la planificación de emergencias, infraestructura y evaluación de peligros.

Referencia Cajon Pass and the Southern San Andreas Fault System: Earthquake Cycle Stress Accumulation and Present-Day Loading. Liliane M. L. Burkhard et al. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026). DOI:https://doi.org/10.1029/2025JB033213

Aunque no anuncia un colapso inminente de la falla de San Andrés, la investigación refuerza la idea de que el sur de California acumula condiciones compatibles con un evento sísmico mayor y potencialmente muy dañino.

El hallazgo es una advertencia científica respaldada por modelos de largo plazo: hay más tensión acumulada de la que hubo en cualquier otro momento del período estudiado, y Cajon Pass podría actuar como el punto que determine si la próxima gran ruptura se queda en una sola falla o salta entre ambas.