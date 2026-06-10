Finlandia prueba un sistema para detectar amenazas en los cables submarinos que sostienen Internet

Una empresa de telecomunicaciones finlandesa ha instalado equipos de detección en sus cables submarinos para monitorear la infraestructura crítica. La técnica convierte a cada cable submarino en un sensor que registra las vibraciones provenientes del fondo marino, identificando cualquier actividad sospechosa.

La compañía finlandesa Elisa, junto con la Guardia Fronteriza y la Marina de ese país, probaron con éxito un sistema de vigilancia para los cables submarinos de Internet basado en el sistema Distributed Acoustic Sensing (DAS), una tecnología que convierte al propio cable en un sensor capaz de registrar vibraciones inusuales en el fondo marino. El objetivo es detectar señales tempranas de peligro y alertar a autoridades y operadores antes de que se produzca un daño real.

Un escenario conflictivo

Según una nota de prensa, el sistema utiliza la fibra óptica del cable para analizar cambios en la luz reflejada y, a partir de esas variaciones, identificar movimientos anómalos bajo el agua. Las pruebas incluyeron simulaciones de escenarios como el arrastre de un ancla, una de las principales amenazas para este tipo de infraestructura. Tras los ensayos, el proyecto pasó a una fase de desarrollo para integrarse en un servicio automatizado de alertas.

Vale recordar que el mar Báltico vive en estado de alerta tras una sucesión de interrupciones en cables de energía, telecomunicaciones y gas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Las autoridades finlandesas ya incautaron un buque sospechoso de haber saboteado un cable submarino, en un contexto en el que la región busca reforzar su capacidad de prevención frente a incidentes de este tipo.

En ese marco, Helsinki impulsa un centro de vigilancia marítima y un plan más amplio de cooperación con otros países bálticos y la Comisión Europea. Las medidas preventivas incluyen sensores en el lecho marino, análisis apoyado por inteligencia artificial e intercambio de información sobre buques con aliados.

Distribución de la red global de cables submarinos que son la base de Internet. / Crédito: Xataka.

Evitar una crisis de conectividad global

La relevancia estratégica de esta tecnología es evidente: los cables submarinos soportan cerca del 99 % del tráfico global de Internet, además de transacciones financieras valoradas en miles de millones de dólares o euros cada día, según informa Tom's Hardware. Por esa razón, su protección se ha convertido en una prioridad para gobiernos y empresas, especialmente en zonas sensibles como el Báltico, el mar Rojo o el entorno de Taiwán, donde ya se han registrado incidentes recientes.

La nueva tecnología finlandesa busca usar la propia infraestructura submarina como sistema de escucha del entorno. Frente a una amenaza de este tipo, la respuesta tecnológica avanza hacia redes que no solo transmiten datos, sino que también vigilan el fondo del mar. En un mundo cada vez más dependiente de esos cables silenciosos bajo los mares y océanos, la detección temprana puede marcar la diferencia entre una alarma y una crisis de conectividad global.