Tecnología
Una bicicleta inteligente sabe cuándo quieres girar y cuándo puedes caerte
Un sistema japonés con aprendizaje automático distingue entre una curva prevista y una pérdida de equilibrio, para activar la ayuda solo cuando hace falta
Pablo Javier Piacente / T21
Un equipo de la Universidad de Shibaura, en Japón, ha desarrollado un sistema de control para bicicletas con dirección inteligente, capaz de reconocer la intención del ciclista y activar la ayuda de estabilidad solo cuando detecta una situación de riesgo.
La idea parece salida de un laboratorio de movilidad del futuro, pero ya tiene base científica. Investigadores de la Universidad de Shibaura han presentado una bicicleta equipada con aprendizaje automático que no se limita a leer el movimiento del vehículo: también interpreta la interacción entre el ciclista y la máquina para diferenciar entre un giro buscado y una pérdida de equilibrio.
El estudio, liderado por el profesor asociado Hiroaki Kuwahara y el estudiante Shota Tsukase, se publicó en la revista IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. La clave está en el sistema “steer by wire” o dirección por cable, una arquitectura en la que el manillar o manubrio no está conectado mecánicamente a la rueda delantera, sino por vía electrónica.
Ayuda inteligente: solo cuando es necesario
Esa solución permite medir con precisión el comportamiento de la dirección y mantener una sensación realista mediante retroalimentación háptica o fuerza de resistencia, de modo que el ciclista no pierde la percepción natural del manejo. Sobre esa base, el equipo construyó un clasificador de intención del ciclista apoyado en una red neuronal LSTM, diseñada para analizar datos temporales y reconocer patrones en tiempo real.
Referencia
Rider-Intent-Aware Scenario-Adaptive Stabilization Control for a Steer-by-Wire Bike. Shota Tsukase and Hiroaki Kuwahara. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (2026). DOI:https://doi.org/10.1109/TMECH.2026.3699418
Antes de entrenar el modelo, los investigadores agruparon las situaciones de conducción en tres escenarios: marcha recta, toma de curvas e inestabilidad. Después alimentaron la red con variables como el ángulo de giro, la velocidad, el ángulo de balanceo, la aceleración lateral y el par de reacción. Con esa combinación de señales, el sistema aprendió a distinguir dos situaciones que, a simple vista, se parecen mucho: inclinarse para girar o inclinarse porque la bicicleta está a punto de perder el equilibrio.
Amplias aplicaciones en movilidad urbana sostenible
El resultado es un control adaptativo, que actúa con una lógica sencilla pero muy efectiva. Cuando la bicicleta detecta una maniobra intencionada, el estabilizador permanece inactivo para no entorpecer la conducción. En cambio, si interpreta que hay inestabilidad, activa automáticamente la asistencia para recuperar el equilibrio. Según los investigadores, las pruebas demostraron que el sistema era capaz de clasificar correctamente los escenarios y de conmutar la estabilización sin interferir en el manejo natural.
Esta tecnología podría tener aplicaciones en bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, servicios de bicicletas compartida y vehículos de reparto. También podría resultar útil para personas mayores o usuarios con menos experiencia, que se beneficiarían de un apoyo extra sin renunciar a una conducción natural. El sistema se ampliará a futuro para reconocer más situaciones de conducción y distintas condiciones de la calzada, entre otros aspectos de importancia.
Fuente: Levante - EMV
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