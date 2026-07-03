Los chatbots de IA pueden ayudar a los adolescentes, pero también poner en riesgo su salud emocional

Los adolescentes recurren cada vez más a los chatbots de inteligencia artificial para hablar de sus problemas, buscar apoyo emocional o combatir la soledad. Una investigación sugiere que estas herramientas de IA pueden ser beneficiosas, pero también convertirse en un riesgo si sustituyen el contacto humano.

Los chatbots basados en Inteligencia Artificial (IA) se están convirtiendo en un refugio emocional para un número creciente de adolescentes. Disponibles las 24 horas del día, capaces de responder sin juzgar y de mantener conversaciones aparentemente empáticas, estas herramientas ofrecen compañía, apoyo e incluso consejos personales. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en The Lancet Child & Adolescent Health alerta que ese potencial también encierra riesgos importantes para el desarrollo emocional de los jóvenes.

La investigación, liderada por especialistas de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), en Estados Unidos, concluye que los chatbots pueden favorecer el bienestar psicológico cuando se utilizan como complemento, pero pueden resultar perjudiciales si llegan a reemplazar las relaciones humanas o generan vínculos emocionales excesivos.

“La gente no se da cuenta de que el aprendizaje relacional ocurre durante la adolescencia y que estos momentos de conexión social son pequeños componentes básicos que se convierten en cosas más grandes, que te beneficiarán a lo largo de la vida. Realmente necesitas esos componentes básicos para aprender las habilidades que requieres para prosperar en tus relaciones”, indicó en una nota de prensa la Profesora Thao Ha, autora principal del estudio.

Oportunidades y amenazas de los asistentes de IA

Los especialistas sostienen que la adolescencia es una etapa especialmente sensible, porque durante esos años se desarrollan habilidades fundamentales como la empatía, la gestión de conflictos, la construcción de la identidad o la capacidad para interpretar las emociones ajenas. Aunque los sistemas de IA son capaces de simular conversaciones cercanas y comprensivas, carecen de experiencias, emociones y responsabilidades reales, por lo tanto no pueden sustituir las interacciones con familiares, amigos o profesores.

El trabajo identifica tanto oportunidades como amenazas. Entre los beneficios destaca que estos asistentes digitales pueden ofrecer apoyo inmediato a adolescentes que sufren ansiedad, soledad o estrés, especialmente cuando existen barreras para acceder a profesionales de la salud mental. Además, algunos jóvenes encuentran más sencillo expresar sentimientos íntimos ante una inteligencia artificial que ante otra persona, lo cual puede facilitar la reflexión sobre sus emociones.

Sin embargo, los investigadores remarcan que esa misma facilidad para generar confianza puede desembocar en una dependencia emocional poco saludable. Los adolescentes podrían atribuir cualidades humanas al chatbot, desarrollar un apego excesivo o reducir el tiempo dedicado a cultivar relaciones reales, imprescindibles para adquirir competencias sociales y afectivas. Si a esto le sumamos el tiempo dedicado a redes sociales, juegos online y otras tecnologías, el alejamiento de la realidad se torna preocupante.

Cuando la inteligencia artificial y las redes sociales sustituyen a los amigos: el riesgo oculto para los adolescentes. / Crédito: Piotr Cichosz en Unsplash.

Ausencia de protecciones específicas

El estudio también señala que muchos sistemas actuales están diseñados para mantener la conversación y aumentar el compromiso del usuario. Sin salvaguardas específicas, esta dinámica podría reforzar el aislamiento social o confirmar creencias y emociones negativas en lugar de ayudar a cuestionarlas. Frente a esto, los autores reclaman que las empresas tecnológicas incorporen medidas de protección adaptadas a menores de edad y que los desarrolladores prioricen el bienestar psicológico por encima del tiempo de uso.

Referencia How interactional AI may alter adolescent relational learning and mental health. Thao Ha et al. The Lancet Child & Adolescent Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-4642(26)00166-5

La preocupación llega en un momento en el que el uso de estas herramientas crece rápidamente entre los jóvenes. Investigaciones recientes estiman que cerca de uno de cada cinco adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses ya recurre a chatbots de IA para obtener orientación relacionada con su salud mental, una cifra que ha aumentado de forma notable en el último año.

Los expertos creen que la cuestión no es prohibir estas tecnologías, sino aprender a integrarlas de forma responsable. Consideran que los chatbots pueden convertirse en un recurso útil para ofrecer información, apoyo inicial o acompañamiento puntual, siempre que no sustituyan el contacto humano ni la atención profesional cuando esta sea necesaria.

Fuente: Levante - EMV