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Neurociencias

El secreto de la inteligencia humana podría estar en el poder de una sola neurona

Un estudio revela que una única neurona de la corteza cerebral humana posee una capacidad computacional comparable a la de una red neuronal profunda de inteligencia artificial

Cerebro vs. Red neuronal artificial: las neuronas corticales humanas son dispositivos informáticos notablemente potentes.

Cerebro vs. Red neuronal artificial: las neuronas corticales humanas son dispositivos informáticos notablemente potentes. / Crédito: Daniela Yoeli/Universidad Hebrea de Jerusalén.

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Redacción T21

La inteligencia humana podría depender no solo del número de neuronas, sino también de la extraordinaria potencia de cada una de ellas. Una investigación concluye que una sola neurona cortical es capaz de realizar cálculos sorprendentemente complejos, un hallazgo que podría transformar la neurociencia y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Se ha asumido que la extraordinaria capacidad intelectual del ser humano está basada en que más neuronas y más conexiones entre ellas equivalen a un cerebro más potente. Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugiere que la clave podría encontrarse en un lugar mucho más pequeño: el enorme poder computacional de una única neurona.

El estudio, liderado por especialistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, concluye que las neuronas de la corteza cerebral humana son mucho más sofisticadas de lo que se pensaba hasta ahora. De hecho, una sola de estas células sería capaz de realizar operaciones comparables a las de una red neuronal profunda, la arquitectura de inteligencia artificial que sustenta algunos de los sistemas más avanzados de aprendizaje automático.

Cálculos de gran complejidad

Para llegar a esta conclusión, los investigadores desarrollaron un nuevo método destinado a medir la complejidad computacional de neuronas individuales. Mediante modelos biológicos detallados e inteligencia artificial, entrenaron distintas redes neuronales artificiales para reproducir el comportamiento de una neurona humana. Cuanto más difícil resultaba para la IA imitar con precisión la respuesta de esa célula, mayor era su capacidad de procesamiento.

Referencia

Dendritic morphology and synaptic nonlinearities enhance functional complexity in human cortical neurons. Ido Aizenbud et al. PNAS (2026). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2533168123

Los resultados indican que las neuronas corticales humanas, gracias a la compleja ramificación de sus dendritas, que son las prolongaciones que reciben señales de otras neuronas, y a sus particulares propiedades eléctricas, pueden ejecutar cálculos extremadamente sofisticados antes incluso de transmitir un impulso nervioso. De esta manera, no funcionan como simples interruptores de encendido y apagado, sino como auténticos microprocesadores biológicos.

Descubren que una sola neurona humana puede ser tan potente como una red de inteligencia artificial.

Descubren que una sola neurona humana puede ser tan potente como una red de inteligencia artificial. / Crédito: Buddha Elemental 3D / Unsplash.

Evolución de la cognición humana y desarrollo de la IA

Este hallazgo cuestiona una de las ideas más asentadas sobre el funcionamiento del cerebro. Hasta ahora, gran parte de las teorías atribuían la inteligencia principalmente al enorme número de neuronas y a la red de conexiones sinápticas entre ellas. El nuevo trabajo plantea que la sofisticación interna de cada neurona también habría desempeñado un papel decisivo en la evolución de la cognición humana, de acuerdo a una nota de prensa.

Noticias relacionadas y más

Además de ayudar a comprender mejor el origen de capacidades como el razonamiento, el aprendizaje o la creatividad, el descubrimiento podría tener implicaciones para el desarrollo futuro de la IA. Si una sola neurona biológica posee una complejidad comparable a la de una red neuronal profunda, los modelos actuales de IA, inspirados en versiones muy simplificadas de estas células, podrían estar dejando escapar buena parte del potencial computacional que ofrece la naturaleza.

Fuente: Levante - EMV

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