Un implante cerebral ayuda a un hombre con parálisis severa a alimentarse de forma independiente

Investigadores estadounidenses han probado un “bypass” neural que no solo ayuda a mover el brazo, sino que también restituye sensaciones táctiles perdidas tras una lesión medular.

Keith Thomas, paralizado del pecho hacia abajo desde un accidente de buceo en 2020, ha logrado volver a realizar gestos cotidianos tan simples como llevarse la comida a la boca y beber de un vaso gracias a un implante cerebral conectado a un sistema de estimulación nerviosa.

El avance, que se resume en un estudio publicado en la revista Nature Medicine, se sustenta un “doble bypass neural” capaz de traducir la intención de movimiento en acciones de la mano y el brazo, al tiempo que devuelve al cerebro señales de tacto.

Manipular objetos delicados

El paciente no podía levantar los brazos de la silla de ruedas cuando aceptó participar en el ensayo clínico en 2021, según informa The Guardian. Tras la cirugía para implantar electrodos en su cerebro y muchos meses de entrenamiento, fue recuperando parte del control motor. El sistema también le permitió percibir estímulos táctiles: llegó a sentir la mano de su hermana y el pelaje de su perro.

La investigación, liderada por el Institutos Feinstein de Investigación Médica, en Estados Unidos, combina varias tecnologías en un solo circuito. Por un lado, una interfaz cerebro-ordenador detecta cuándo el usuario quiere mover el brazo o la mano. A continuación, esa señal se traduce en impulsos que activan músculos y raíces nerviosas.

Por otro lado, sensores de presión en la mano, los dedos y el pulgar envían información de vuelta al cerebro para recrear la sensación de contacto. Según los autores, el sistema incluso permitió manipular objetos delicados, como cáscaras de huevo.

Video: un ensayo clínico ha mostrado que un implante cerebral conectado a estimulación nerviosa puede devolver movimientos útiles y parte de la sensibilidad a una persona con parálisis severa. Crédito: NPG Press / YouTube.

¿Un efecto duradero sobre la plasticidad neuronal?

Los científicos explican que, después de 35 semanas de entrenamiento, la fuerza del brazo derecho aumentó un 86 % y la del izquierdo un 62 % respecto a la línea base previa al tratamiento. Thomas pasó de no poder llevarse las manos a la cara a poder rascarse la nariz y limpiarse el rostro sin ayuda. También recuperó sensibilidad en una zona de la muñeca que había permanecido insensible desde el accidente.

Referencia A neuroprosthesis for restoring hand movement and sensation in a person with complete tetraplegia. Santosh Chandrasekaran et al. Nature Medicine (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41591-026-04498-0

Una de las claves del trabajo es una técnica que permitió registrar la actividad cerebral mientras el paciente imaginaba que era tocado: luego estimularon regiones sensoriales con patrones similares. Según el equipo, parte de esos estímulos se mantuvieron incluso cuando el sistema se apagó, lo cual sugiere un efecto más duradero sobre la plasticidad neuronal.

Sin embargo, se trata de un único participante y aún no está claro si la tecnología funcionará igual en personas con lesiones medulares distintas. Serán necesarios más ensayos para saber si este tipo de implantes puede pasar de la prueba de concepto a una herramienta clínica a gran escala.

Fuente: Levante - EMV