El calor extremo provoca el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial

Este mes de julio nos está demostrando, de forma bastante amarga, que el calentamiento global ya no es una advertencia de futuro. A lo largo del hemisferio norte estamos viendo cómo los termómetros dictan quién puede quedarse en su casa y quién debe huir.

Arde Europa

En Europa, una persistente cúpula de calor ha empujado las temperaturas por encima de los 40 °C en España, Portugal y Francia. La gravedad de los incendios forestales ha provocado la evacuación de más de 300.000 personas en el sur de Europa, una movilización civil que los medios ya bautizan como el mayor éxodo en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero la estadística trasciende a Francia: organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acaban de confirmar que el número de personas desplazadas forzosamente en el mundo (sumando clima y conflictos) ha alcanzado casi los 118 millones a finales de 2025, empequeñeciendo de largo cualquier cifra registrada durante la Segunda Guerra Mundial.

También USA y Asia

Al otro lado del Atlántico, el panorama es idéntico al de Europa. Estados Unidos se enfrenta a un verano dominado por un clima extremo múltiple. Mientras el aire tóxico de los incendios forestales de Canadá asfixia grandes urbes de la Costa Este como Nueva York o Washington D.C., más de 68 grandes incendios devoran simultáneamente el oeste del país. La paradoja estadounidense es que, mientras California o Utah arden bajo el calor, estados como Texas o Virginia Occidental se ahogan. La virulencia de las tormentas es tal que, solo en las dos últimas semanas de este mes de julio, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido 15 emergencias extremas por inundaciones repentinas a nivel nacional, incluyendo trombas de agua históricas en zonas vulnerables de Texas y Misuri.

La situación en Asia aporta la pieza final a este desolador rompecabezas global. Las lluvias excepcionales de este verano han provocado corrimientos de tierra letales e inundaciones catastróficas en China, Vietnam y Corea del Sur. Las comunidades asiáticas, como ocurre en África Occidental, sufren el azote de unas precipitaciones que, según los climatólogos, son ahora cinco veces más probables debido a la alteración humana de la atmósfera.

Un coche atrapado por las inundaciones del Duero en San Esteban de Gormaz (Soria), en febrero 2026. / Concha Ortega Oroz - Europa Press

Cifras de una movilidad sin precedentes

Los datos respaldan la magnitud de esta reconfiguración demográfica. Según informes consolidados por el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC), los desastres naturales relacionados con el clima provocaron 29,9 millones de desplazamientos internos puntuales a lo largo de 2025. Aunque la inmensa mayoría de estos movimientos son evacuaciones temporales tras las cuales las familias regresan a sus hogares, la destrucción es cada vez más irreversible.

Un estudio encargado por Greenpeace a la Universidad de Hamburgo revela que el número de personas obligadas a vivir en una situación de desplazamiento prolongado (sin un hogar al que regresar) escaló a 13,6 millones a finales de 2025.

Y el horizonte no es alentador. Documentos de trabajo recientes del Parlamento Europeo alertan de que, sin medidas contundentes de mitigación, hasta 216 millones de personas en seis continentes podrían verse forzadas a migrar internamente para 2050.

El vacío legal del "refugiado climático"

Frente a esta reestructuración social, nos topamos con un muro institucional. El derecho internacional, anclado en la Convención de Ginebra de 1951, sigue sin reconocer formalmente el estatus de "refugiado climático". Millones de personas se encuentran en un limbo legal, dependientes del colapsado sistema de emergencias de sus propios países.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha sido tajante este mes al dirigirse a la comunidad internacional. Tras confirmarse que los últimos días de julio han roto todos los récords globales de temperatura, Guterres ha calificado la situación de epidemia de calor extremo que castiga a miles de millones de personas. Su mensaje es claro: el calor extremo es ahora la nueva anomalía y los países deben movilizarse urgentemente para proteger a las poblaciones más vulnerables.

El debate científico actual subraya que ya no basta con hablar de mitigación de emisiones; la adaptación de las sociedades debe ocupar el centro de la agenda pública. La crisis de desplazados de julio de 2026 evidencia que la alteración del clima no es solo un problema meteorológico, sino el principal motor de la reestructuración social y territorial del siglo XXI.

Fuente: Levante - EMV