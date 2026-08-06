Los ríos de Europa se encogen en plena sequía y amenazan la energía y el turismo

La intensa sequía que azota a gran parte de Europa está reduciendo de forma alarmante el caudal de sus ríos más importantes, con consecuencias cada vez más visibles para la producción energética, el transporte comercial y el turismo.

Europa vuelve a mirar hacia sus grandes ríos con inquietud. El Danubio, el Rin y otros cauces estratégicos están registrando niveles extraordinariamente bajos en pleno verano, en un episodio de sequía y calor que no solo altera el paisaje: está afectando al transporte fluvial, a la producción de energía, al abastecimiento de agua y a la actividad turística en buena parte del continente.

Lo que antes se describía como una anomalía que sucedía cada siglo, ahora empieza a parecerse a un problema recurrente y estructural, avivado por el calentamiento global y el cambio climático inducido por la actividad humana sin enfoque sostenible.

Se secan las grandes arterias fluviales europeas

El Danubio ofrece la imagen más clara de esa crisis. En la última semana, un crucero quedó varado en un banco de arena y hubo pasajeros evacuados, mientras que en Budapest el nivel del agua cayó hasta 41 centímetros, muy cerca de mínimos históricos.

Precisamente en Rumanía se suspendieron servicios de ferry y el transporte de granos por barcazas. La escena, además de dramática, resume el impacto sobre el turismo fluvial, una actividad que depende por completo de que el río siga siendo navegable, como informa The Guardian.

La situación no se limita al Danubio: el Rin, una de las arterias logísticas más importantes de Europa, también ha entrado en modo de emergencia. En Kaub, el nivel alcanzó los 40 centímetros, un umbral en el que los barcos cargan mucha menos mercancía de lo normal.

Impacto directo en la economía cotidiana

La consecuencia es inmediata para la economía real, ya que la navegación se vuelve más lenta, más cara y menos fiable, y el coste acaba trasladándose a las cadenas industriales que dependen de ese corredor fluvial para mover materias primas y productos acabados.

Por otro lado, puede decirse que la energía es el área más golpeada por la reducción del caudal de los ríos. En Rumanía, el descenso del Danubio obligó a detener uno de los reactores de la central de Cernavodă, porque el río se usa para refrigeración.

En Hungría, la planta de Paks, que aporta una parte decisiva de la electricidad del país, también ha visto comprometida su operatividad por la falta de agua suficiente para enfriar sus sistemas. Incluso, la planta húngara podría quedar fuera de servicio durante semanas, disparando la dependencia de importaciones eléctricas en plena ola de calor.

El agua como factor de riesgo

Según indica Inside Climate News, la sequía también amenaza el tráfico comercial en Países Bajos y el suministro de agua potable en las estribaciones de los Alpes italianos.

Esa combinación, que supone menos caudal, más temperatura y más demanda, pone bajo presión no solo a las centrales nucleares, sino también a la energía hidroeléctrica, al refinado de petróleo, a la industria química y al conjunto del sistema de transporte interior europeo.

La nueva situación supone que el agua deje de ser un recurso abundante para convertirse en un factor de riesgo operativo.

Empleo de explosivos submarinos para limpiar rocas y mejorar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda en Izvoarele, Rumania. / Crédito: Andreea Alexandru/AP.

Consecuencias para el turismo

La dimensión turística también es clave. Los cruceros por el Danubio, uno de los productos estrella del turismo europeo, se ven alterados por los bajos niveles del río, mientras que ciudades como Budapest, acostumbradas a "vender" su identidad ligada al agua, sufren el efecto de los cambios.

Hay una explicación climática para este fenómeno: las olas de calor intensifican la evaporación, secan los suelos y dejan a los ríos sin la recarga necesaria. Esa misma dinámica está detrás del aumento de incendios forestales y del deterioro de los ecosistemas acuáticos.

En Suiza, Alemania o Francia, los mínimos de agua ya han provocado problemas para la fauna, concentraciones más altas de contaminantes y restricciones en usos industriales y sanitarios.

Medidas de adaptación urgentes

La sequía arrastra una cadena de impactos que conecta biodiversidad, salud pública, energía y economía. Aunque muchos no quieran verlo, la actividad humana sin criterios de sostenibilidad es una parte importante del problema.

Europa no está ante un episodio aislado, sino ante una "nueva normalidad" en la que los veranos extremos son más frecuentes, más tempranos y más costosos. Los grandes ríos del continente, vitales para el comercio, la electricidad, el turismo y la vida cotidiana, ya están amenazados y exigen inmediatas medidas de adaptación.

Fuente: Levante - EMV