¿De qué está hecho un pensamiento? La ciencia apunta más allá de las neuronas

Los científicos miran más allá de las neuronas y plantean nuevas preguntas: ¿qué distingue al pensamiento humano sobre la IA o la lógica de razonamiento artificial? Un nuevo estudio sugiere incluir los astrocitos y el complejo entorno químico que rodea a las células cerebrales para comprender en profundidad este fenómeno.

Un pensamiento parece únicamente algo inmaterial: una idea que aparece, una imagen mental, un recuerdo de la infancia o el miedo que despierta un olor determinado. Sin embargo, detrás de cualquiera de esas experiencias intangibles hay procesos físicos concretos que tienen lugar en el cerebro.

Un trabajo reciente propone ampliar una respuesta que durante décadas se ha apoyado principalmente en las neuronas: la memoria y, potencialmente, también el pensamiento dependerían de células de apoyo y del entramado químico que se concreta alrededor de las células nerviosas.

El pensamiento como una relación compleja entre distintos componentes

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista International Journal of Psychiatry Research, la propuesta parte de una idea concreta: para comprender cómo se forma y recupera un recuerdo no bastaría con observar los impulsos eléctricos que circulan entre neuronas. También habría que tener en cuenta a los astrocitos y al entorno químico extracelular en el que están inmersas las células cerebrales.

Según una nota de prensa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, que lideró el estudio, los astrocitos son células gliales que durante mucho tiempo fueron considerados como meros elementos de soporte. Sin embargo, los autores del nuevo estudio les atribuyen un papel más activo en el procesamiento de información. La hipótesis es que grupos de astrocitos interactúan con las neuronas y con la matriz extracelular, participando en la organización de procesos relacionados con la memoria y la cognición.

Mecanismo tripartito de la memoria

Esta idea forma parte de lo que los investigadores denominan "mecanismo tripartito de la memoria". En trabajos anteriores habían planteado que los recuerdos podrían depender de la interacción de tres componentes: los circuitos neuronales y otras células cerebrales, la matriz extracelular que rodea esas células y distintas sustancias químicas, entre ellas iones metálicos, neurotransmisores y gliotransmisores. En este esquema, la información biológica no se transmitiría únicamente mediante electricidad, sino también a través de cambios químicos y moleculares.

La propuesta resulta sugerente cuando se incorpora la dimensión emocional. Recordar no equivale simplemente a recuperar un archivo de datos: un perfume puede llevarnos de inmediato a una persona, una canción puede evocar una etapa concreta de la vida y un recuerdo amenazante puede desencadenar simultáneamente respuestas emocionales y físicas.

El papel de la memoria y las emociones en el pensamiento

Según los autores, una explicación puramente basada en información lógica tendría dificultades para explicar esa conexión entre memoria, cuerpo y emoción. A partir de esa concepción, incluyen en su modelo mensajeros químicos capaces de asociar la información almacenada con estados afectivos.

La consecuencia más importante de este planteamiento es que la memoria podría ser una pieza fundamental para comprender el pensamiento. El argumento sigue una cadena relativamente sencilla: una experiencia deja una huella física, luego esa huella puede recuperarse y reconocerse: al recuperarla, el cerebro le atribuye significado. Por último, de esa interacción entre información, contexto y emoción podrían surgir procesos mentales más complejos. Los investigadores subrayan sin embargo que su trabajo no resuelve el misterio de la consciencia, que continúa siendo una de las grandes incógnitas de la neurociencia.

La propuesta ofrece una visión más amplia de la memoria y plantea nuevas preguntas sobre la consciencia y la inteligencia artificial. / Crédito: Unsplash/CC0 Public Domain.

La cuestión de la IA y la consciencia

El modelo también abre una cuestión incómoda sobre la inteligencia artificial. Una máquina puede almacenar información, recuperarla y ejecutar operaciones extraordinariamente complejas, pero los autores cuestionan que aumentar indefinidamente la capacidad de cálculo sea suficiente para producir una consciencia comparable a la humana.

Su argumento es que un sistema electrónico carece de la infraestructura biológica y de los procesos emocionales que, según este modelo, forman parte de la experiencia mental de los organismos vivos.

Referencia Consciousness, Memory and Intelligence: A Mechanistic Perspective. Gerard Marx and Chaim Gilon. International Journal of Psychiatry Research (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.33425/2641-4317.1251

Una visión más integral del pensamiento

Eso no significa que una IA no pueda comportarse de manera inteligente. La distinción que plantean los investigadores es otra: realizar tareas con inteligencia no demostraría necesariamente que exista una experiencia subjetiva detrás de ellas. En otras palabras, una máquina podría imitar determinadas funciones de la inteligencia, pero sin reproducir la maquinaria biológica que genera memoria, emoción y consciencia.

La propuesta debe entenderse como un marco mecanicista e hipotético, no como la demostración definitiva en torno a que los pensamientos "se almacenan" fuera de las neuronas. Su interés está precisamente en ampliar la pregunta: quizás un pensamiento no sea una señal eléctrica aislada, sino el resultado emergente de una conversación constante entre neuronas, astrocitos, moléculas, matriz extracelular, memoria y estados emocionales.

Fuente: Levante - EMV