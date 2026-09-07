El Niño 2026-2027 podría ser muy fuerte: los corales de Galápagos revelan mil años de intensificación

Un registro de mil años conservado en los corales de las islas Galápagos apunta a que los episodios intensos de El Niño se han vuelto más frecuentes en un planeta cada vez más cálido. La investigación reabre el debate sobre el papel del cambio climático en la intensificación del fenómeno, mientras los científicos advierten de los riesgos de un episodio excepcional entre 2026 y 2027. El comportamiento de El Niño como fenómeno recurrente afecta primero a regiones del Pacífico ecuatorial oriental (frente a Perú–Ecuador), luego altera el clima de Sudamérica, y después su influencia se propaga hacia América del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía.

El archivo de mil años de los corales de Galápagos, si se sabe leer capa a capa, conserva información sobre las temperaturas del Pacífico tropical y permite reconstruir cómo se comportó El Niño mucho antes de que existieran mediciones meteorológicas modernas.

Los corales hablan

Según una reconstrucción liderada por la paleoclimatóloga Julia Cole, los episodios intensos de El Niño se han registrado con mayor frecuencia durante el último siglo que en los mil años anteriores a la Revolución Industrial. El resultado coincide con el periodo en el que las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano comenzaron a elevar la temperatura media del planeta.

“No parece una casualidad”, afirma Cole en la revista Science. La cuestión adquiere una nueva dimensión en 2026. Las condiciones de El Niño han comenzado a desarrollarse de nuevo en el Pacífico y los pronósticos citados en el estudio, y de un amplio número de agencias y expertos, apuntan a la alta probabilidad de un episodio excepcional. Se trata del tercer El Niño intenso en apenas 11 años, una secuencia que no se había observado anteriormente.

Nueva prueba de estrés

El sistema que conecta océano y atmósfera en el Pacífico tropical es extraordinariamente complejo y persiste incertidumbre sobre cómo el ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) evolucionará en un planeta más caliente en cambio climático. Pero el registro del pasado, las observaciones recientes y una parte de las proyecciones climáticas dibujan una tendencia preocupante.

Y el episodio ya en marcha de 2026-2027 podría convertirse en una nueva prueba de estrés para un planeta que ya ha batido repetidamente récords de temperatura, especialmente en Europa en los últimos veranos. En España a primeros de septiembre se alcanzan temperaturas entre los 40 y 43 grados en el centro y el sur de la península.

Anomalías en la temperatura de la superficie del mar para el 22 de agosto de 2026. / C3S/ECMWF.

Mil años de clima escritos en los corales

El Niño es la fase cálida de un sistema natural de oscilación entre temperaturas cálidas y frías en el océano Pacífico tropical: El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Su influencia va mucho más allá del Pacífico. Los cambios en las temperaturas del océano pueden alterar los patrones atmosféricos y afectar al clima de distintas regiones del planeta, con consecuencias para los ecosistemas, la agricultura y las economías. Además, los episodios intensos de El Niño contribuyen temporalmente al aumento de la temperatura media global. Y cada vez más, recientemente es como una escalera, donde cada Niño hace que se suba un peldaño que La Niña siguiente no desciende, dada su debilidad.

Sin embargo, determinar cómo se comportaba este fenómeno antes del calentamiento provocado por las actividades humanas no es sencillo. Además, las mediciones fiables en las zonas más remotas del Pacífico tropical son escasas antes del siglo XX. Ahí entra en juego el paleoclima. Los científicos recurren a indicadores indirectos, como anillos de árboles, fósiles marinos y corales, para reconstruir las temperaturas del pasado. Los corales resultan especialmente valiosos porque su crecimiento puede registrar cambios mensuales.

Igual que el ritmo cardiaco

El problema era que los registros disponibles no mostraban con suficiente precisión la zona del Pacífico oriental, donde El Niño alcanza algunas de sus mayores intensidades. Julien Emile-Geay, paleoclimatólogo de la Universidad del Sur de California Los Ángeles, comparó en Nature esa limitación con intentar medir el ritmo cardíaco de una persona colocando un estetoscopio en su tobillo.

Las Galápagos ofrecen, en palabras de Cole, una posición privilegiada para observar “el corazón de El Niño”. La oportunidad le surgió en 2006, cuando Cole recibió información sobre corales localizados cerca de una zona remota del archipiélago. Desde entonces, su equipo ha recogido miles de muestras capaces de reconstruir un periodo de unos mil años anterior al inicio de la Revolución Industrial.

Mucha más frecuencia

El nuevo registro apunta a un aumento de la intensidad del ENSO en el Pacífico oriental durante el último siglo, aproximadamente en consonancia con el incremento de las temperaturas medias globales. Los investigadores calcularon que la amplitud media del cambio entre las condiciones frías y cálidas aumentó un 36,5% entre 1990 y 2010 en comparación con los mil años anteriores a 1850. El incremento fue del 16% respecto al periodo comprendido entre 1851 y 1982.

En declaraciones recogidas por Nature Michael McPhaden, científico climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el resultado añade: “creo que es otra prueba contundente -los estudios de Cole et al- de que el cambio climático está afectando la amplitud de las variaciones de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO)”.

El Niño “Godzilla”

Esa aproximación científica convive ahora con una preocupación inmediata. El fenómeno de El Niño que comienza a desarrollarse en el Pacífico se vería amplificado por un planeta más cálido y prolongaría sus efectos sobre distintas regiones, incluidas Europa y África, durante la primavera y el verano de 2027.

El físico e investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Antonio Turiel ha advertido en distintos encuentros y reuniones científicas de los posibles impactos de un episodio de esta magnitud. En particular nos ha señalado a Tendencias21/Prensa Ibérica el riesgo de temperaturas extremas futuras: “en algunos momentos del verano de 2027, en algunas ciudades, sobre todo del sur de España, podemos alcanzar temperaturas de 50 °C, que son temperaturas que son incompatibles con la vida humana”. Su grupo de investigadores trabaja en un informe al respecto.

Tomar medidas

La advertencia obliga a preparar a los países y a informar adecuadamente a la población. Entre las prioridades estarían la protección, en la medida de lo posible, de las infraestructuras críticas, las explotaciones agrícolas y ganaderas y la propia población. También durante el verano de 2026, Alianza Futurista trasladó oficialmente – no solo como think tank sino como partido- al presidente del Gobierno de España su advertencia sobre el riesgo climático asociado a un Super Niño, advirtiendo de los informes y pronósticos climáticos de El Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), la NOAA y la Organización Meteorológica Mundial, coincidentes en el altísimo riesgo que afronta España para el verano de 2027 y especialmente teniendo en cuenta que las regiones europeas se calientan muy por encima de la media global en verano.

Según las proyecciones y escenarios recogidos en los informes de estas organizaciones científicas, de las que también se ha hecho eco Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el fenómeno de 2026-2027 podría situarse entre los más intensos jamás registrados, con anomalías térmicas capaces de rivalizar con las del superniño de 1877-1878, uno de los precedentes asociados a las peores catástrofes humanitarias del siglo XIX.

Más olas de calor en España

Para España, los posibles efectos estarían condicionados por las teleconexiones atmosféricas propias de Europa. El escenario previsto incluye una mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor durante el verano de 2027 y un otoño e invierno de 2026-2027 marcados por la posible alternancia entre sequías prolongadas y episodios de precipitación torrencial extrema.

Los efectos de este nuevo ciclo ya son objeto de preocupación en distintos países americanos. Brasil podría ser uno de los países más expuestos, con posibles consecuencias especialmente graves para la Amazonía.

Otro artículo publicado en agosto en Nature, señala que la NOAA estima una probabilidad del 80% de que el fenómeno se convierta en un evento “muy fuerte” antes de finales de año y recoge previsiones que apuntan a la posibilidad de que este episodio se convierta en el más intenso en al menos 150 años, lo que llevaría a un momento especialmente delicado a la mayor selva tropical del planeta.

Referencia Recent strengthening of eastern Pacific ENSO in the last millennium paleorecord. J. E. Cole et al. Science, 27 Aug 2026. DOI: 10.1126/science.ady2660

La Amazonía ante una nueva prueba de estrés

Para el Amazonas, la perspectiva de un nuevo El Niño intenso resulta especialmente preocupante. Dolors Armenteras, ecóloga especializada en incendios de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, advierte en este estudio de Nature que “algunas zonas de la Amazonía podrían haber superado ya sus puntos de inflexión locales, pero que aún no se ha alcanzado un punto de no retorno en toda la cuenca”. Un Niño especialmente intenso tensaría aún más la situación.

El antecedente más cercano es el episodio de 2023-2024 señala en el artículo también Luciana Gatti, científica atmosférica del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE): recuerda que “los incendios forestales que se desataron durante el fenómeno de El Niño de 2023-2024 produjeron las mayores emisiones desde 2010 en la Amazonía”. La Amazonía representa así otra de las piezas del mismo rompecabezas.

Vivimos en un nuevo clima

En este sentido, el registro de los corales de las Islas Galápagos no resuelve por sí solo todas las incertidumbres sobre el futuro del ENSO, pero ofrece algo que hasta ahora faltaba: una perspectiva de mil años. La señal observada por los investigadores es que, en el último siglo, los cambios entre las fases cálidas y frías del Pacífico oriental se han intensificado respecto a los mil años anteriores. Esa tendencia coincide temporalmente con el calentamiento global y se suma a las observaciones instrumentales y a las proyecciones de numerosos modelos climáticos.

Mientras los científicos continúan intentando responder a esa pregunta, la muy probable evolución del fenómeno durante 2026 y 2027 obliga a no esperar a que las consecuencias sean visibles para empezar a prepararse. Porque los corales permiten mirar mil años hacia atrás, el riesgo de vidas humanas y la economía de países enteros, ahora, nos proyecta a utilizar lo que cuentan sobre el pasado para reducir los riesgos del futuro inmediato.

Fuente: Levante - EMV