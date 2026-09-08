Un nuevo método permite predecir dónde se producirán grandes terremotos

Investigadores estadounidenses han desarrollado una forma de identificar dónde es más probable que ocurran terremotos masivos, ofreciendo una nueva y poderosa herramienta para mejorar la preparación ante desastres en algunas de las regiones sísmicas más peligrosas de la Tierra. En lugar de predecir el momento en que se producirá un terremoto, el método identifica las áreas de mayor acumulación de tensión a lo largo de las fallas principales, haciendo posible determinar dónde es más probable que se produzca una ruptura.

Los terremotos más devastadores no aparecen de la nada: durante años, las placas tectónicas pueden quedar bloqueadas mientras acumulan tensión. Ahora, científicos de la Universidad de California en Riverside, en Estados Unidos, han desarrollado un método capaz de identificar dónde se concentra esa energía, determinando qué zonas de una falla podrían colapsar durante un gran terremoto. La técnica señaló con éxito la región de Kamchatka que posteriormente sufrió un seísmo de magnitud 8,8 en 2025.

Movimientos mínimos que entregan información vital

El algoritmo desarrollado por los especialistas utiliza el movimiento casi imperceptible del terreno para localizar las zonas de las fallas donde se concentra más tensión. De acuerdo a una nota de prensa, los terremotos más destructivos suelen comenzar con un proceso que permanece oculto durante décadas: dos placas tectónicas quedan parcialmente bloqueadas mientras siguen empujándose entre sí.

La tensión se acumula lentamente hasta que la falla rompe y libera de repente una enorme cantidad de energía. El nuevo estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se centra precisamente en esas áreas, llamadas zonas de subducción, donde una placa tectónica se introduce por debajo de otra.

Estos sectores son responsables de algunos de los mayores terremotos conocidos y pueden desencadenar tsunamis de gran alcance. El objetivo de los investigadores no es pronosticar una fecha concreta para un próximo gran terremoto, sino determinar qué sectores de una falla tienen mayor probabilidad de colapsar durante un episodio de este tipo.

Detectando las áreas más peligrosas

La clave está en detectar el llamado "bloqueo" de la falla. Cuando una parte de la interfaz entre las placas permanece trabada, la convergencia tectónica provoca una deformación progresiva de la superficie terrestre. Esos movimientos son demasiado pequeños para ser advertidos o apreciados a simple vista, pero pueden medirse mediante redes GNSS, una tecnología similar al GPS que permite registrar desplazamientos del terreno con gran precisión.

A partir de esas mediciones, el equipo desarrolló un modelo probabilístico capaz de estimar qué elementos de la falla están fuertemente bloqueados, sin tener que decidir de antemano dónde deberían encontrarse las zonas más peligrosas. El sistema combina un modelo de elementos de contorno con un algoritmo de muestreo basado en el método de Metropolis-Hastings, que prueba distintas configuraciones y conserva aquellas que ofrecen un mejor ajuste a las observaciones geodésicas.

La técnica fue puesta a prueba con éxito en Kamchatka y ahora se estudia su aplicación en algunas de las grandes zonas de subducción del planeta. / Crédito: Geophysical Research Letters (2026). DOI: 10.1029/2026gl121826

El caso específico de Kamchatka

La prueba concreta llegó con Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. Allí, los investigadores reconstruyeron la distribución del bloqueo en el contacto entre las placas utilizando velocidades GNSS correspondientes al período comprendido entre los grandes terremotos de 1952 y 2025.

El mapa obtenido identificó una amplia región fuertemente bloqueada, que coincide con el área principal de ruptura del terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en 2025. Además, el análisis de agrupamiento permitió localizar pequeñas "asperezas" o zonas especialmente resistentes al deslizamiento, próximas al lugar en el cual comenzó la ruptura.

El resultado sugiere que algunas de estas estructuras pueden mantenerse durante mucho tiempo y volver a participar en grandes terremotos. El estudio encuentra una marcada correspondencia espacial entre las zonas que el modelo identifica como bloqueadas y las áreas que se rompieron tanto en el terremoto de 1952 como en el de 2025.

Referencia Linking Interseismic Locking to Coseismic Rupture: The 2025 Mw 8.8 Kamchatka Earthquak. Axel J. Periollat and Gareth J. Funning. Geophysical Research Letters (2026). DOI:https://doi.org/10.1029/2026GL121826

Limitaciones y aplicaciones a futuro

Sin embargo, es importante aclarar que el método señala dónde es más probable que se concentre la ruptura, no cuándo sucederá. Tampoco permite determinar el tamaño del terremoto o de un tsunami. Además, una limitación importante es que muchas de las fallas más peligrosas se encuentran mar adentro, donde existen muchas menos mediciones que en tierra firme.

Para reducir esa incertidumbre, los científicos están incorporando nuevas técnicas de geodesia submarina y estudiando la aplicación del método en zonas de subducción de Japón, México, Nueva Zelanda y el noroeste del Pacífico. También investigan si una estrategia similar puede ayudar a identificar los segmentos más peligrosos de algunas fallas de California.