El Sol pudo tragarse una supertierra: sus "huellas" aún podrían estar ocultas en su interior

Se cree que el Sol pudo haber envuelto un planeta del tamaño de una supertierra al principio de su historia. Ahora, un nuevo estudio sugiere que un evento de este tipo podría haber dejado pistas detectables dentro del astro rey, que aún podrían ser visibles hoy.

La investigación publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugiere que el Sol podría haber engullido un planeta rocoso varias veces más masivo que la Tierra cuando todavía era una estrella joven.

Lo más llamativo es que ese hipotético banquete cósmico no habría desaparecido por completo. Parte de sus restos podría seguir marcando el interior del Sol miles de millones de años después, de acuerdo a una nota de prensa.

Aspectos que encienden dudas

La hipótesis no surge de una observación directa de un planeta desapareciendo en el Sol, sino de una comparación entre los modelos teóricos de evolución solar y las mediciones extremadamente precisas del interior de nuestra estrella.

El trabajo, dirigido por Mutlu Yıldız, de la Universidad de Ege (Turquía), trata de resolver algunos de los problemas que desde hace años persisten en los llamados modelos solares estándar.

Uno de esos problemas está relacionado con la heliosismología, la disciplina que estudia las ondas y oscilaciones que atraviesan el Sol para reconstruir su estructura interna.

Los modelos convencionales presentan discrepancias en la velocidad del sonido justo por debajo de la zona convectiva y también en la profundidad de esa capa. A esto se suma otro rasgo bien conocido: la superficie solar contiene mucho menos litio del que cabría esperar bajo determinadas hipótesis de evolución estelar.

Una supertierra en el Sol

Los investigadores utilizaron el código de evolución estelar MESA para simular distintas historias de acreción durante la etapa en la que el Sol era todavía una estrella joven. En uno de los escenarios que mejor encaja con las observaciones, el astro habría incorporado material muy rico en elementos pesados procedente de una supertierra.

El modelo más favorable apunta a una masa de unas 5,6 veces la de la Tierra, mientras que las soluciones relacionadas que mejor funcionan se sitúan aproximadamente entre cinco y diez masas terrestres.

Según los cálculos, un planeta rocoso compacto podría atravesar la envoltura convectiva del joven Sol sin perder una cantidad importante de masa por los efectos clásicos de la fricción y la ablación.

El Sol podría esconder en su interior las huellas de un planeta que devoró hace miles de millones de años. / Crédito: Spoot en Pixabay.

Cambios en el plasma

Parte de su material terminaría depositándose por debajo de la zona convectiva, en una región relativamente localizada del interior solar. Allí aumentaría la concentración de elementos pesados, modificando la opacidad y la estratificación del plasma.

Ese cambio podría ser precisamente la "huella dactilar" que buscan los astrónomos. Al introducir esa contaminación planetaria en los modelos, los investigadores consiguen reproducir simultáneamente varias características del Sol que los modelos estándar no pueden explicar.

El escenario también puede reproducir la escasez de litio observada en la superficie, siempre que el material incorporado fuera pobre en este elemento.

Referencia Planetary engulfment as a solution to solar-model discrepancies and its implications for planetary systems. Mutlu Yıldız. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1093/mnras/stag1527

Una hipótesis a profundizar en futuras observaciones

Sin embargo, el propio estudio reconoce que no puede confirmar de forma definitiva que el Sol devorase un planeta. Los resultados indican que el escenario es físicamente posible y que ofrece una explicación coherente para varios problemas independientes, pero la prueba decisiva tendría que llegar de observaciones capaces de identificar esas alteraciones internas mediante heliosismología u otras técnicas.

La idea tampoco aparece de la nada: investigaciones anteriores habían planteado que las supertierras podrían haberse formado muy cerca de una estrella joven y haber migrado hacia su interior a través del disco de gas y polvo que rodea a las estrellas recién nacidas.

En nuestro sistema, además, llama la atención la ausencia de una supertierra cercana al Sol, una clase de planeta que sí parece ser frecuente en otros sistemas planetarios.

Si futuras observaciones encuentran en el interior solar la firma química y estructural predicha por estos modelos, el Sol podría conservar las cicatrices de un planeta que desapareció antes incluso de que la Tierra llegara a existir.

Fuente: Levante - EMV