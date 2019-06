Luis León, Bilbao, Izagirre y Fraile, los españoles del Astana en el Tour

Cuatro corredores españoles, Luis León Sánchez, Pello Bilbao, Gorka Izagirre y Omar Fraile han sido incluidos en el Astana para el Tour de Francia que comienza el 6 de julio en Bruselas, escuadra que luchará en la general con el danés Jakob Fuglsang .



Una escuadra kazaja muy "española" para una edición con pronóstico abierto en la que Fuglsang, reciente ganador del Dauphiné y de la Lieja-Bastoña-Lieja, quiere alzar la voz en la pelea por el maillot amarillo.



"Un equipo fuerte y experimentado que luchará por el mejor resultado posible", según el director Dmitriy Fofonov.





??This is our @LeTour squad!?? We are ready for the #TDF2019, what are your expectations??? #KazakhSpirit #AstanaProTeam pic.twitter.com/hbBgkQWgnm