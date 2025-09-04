De Cueves a Santalla: cinco pueblos que te enamorarán este otoño en Asturias
Rutas de montaña, paisajes dorados y pueblos con historia en los que perderse
Demi Taneva
Poco a poco el verano está llegando a su fin y muy pronto entrará en escena la nueva estación: el otoño. Con ella, el paisaje asturiano se transforma, ofreciendo postales únicas. Esta es una guía de pueblos para visitar durante la próxima estación y disfrutar de su encanto.
1. Bermiego (Quirós): un viaje al pasado junto al tejo milenario
En el concejo de Quirós, Bermiego seduce con su aire ancestral y tranquilo. Sus calles de piedra, bordeadas por la naturaleza, parecen salidas de un cuento. Allí, cerca de la iglesia de Santa María, crece el Tejo de Bermiego, uno de los árboles más longevos de Europa.
2. Soto de Agues (Sobrescobio): senderismo entre agua y praderas
Soto de Agues destaca por su cercanía a la Ruta del Alba, declarada Monumento Natural. Esta senda acompaña al río Llaímo entre cascadas, praderas verdes y fuentes cristalinas. Ideal para perderse sin prisas y respirar la calma del otoño asturiano.
3. Cueves (Ribadesella): misterio y color tras "La Cuevona"
Para acceder a Cueves es necesario atravesar un túnel natural llamado "La Cuevona", formado hace miles de años. Al adentrarse en el pueblo se pueden ver hórreos, balcones con maíz y hortensias que dan vida a un paisaje que contrasta con la penumbra subterránea.
4. Gamonéu (Onís): gastronomía y vistas que quitan el aliento
Suspendido en la ladera de los Picos de Europa, Gamonéu forma parte del paisaje vertical de las montañas asturianas. En este pueblo se puede seguir la ruta del queso Gamonéu, un icono gastronómico del Principado. Además, desde el mirador de Camba se disfrutan panorámicas que deslumbran a cualquier visitante.
5. Santalla (Santa Eulalia de Oscos): historia rural entre bosques y cascadas
Santalla emerge pintoresca en Los Oscos: casitas de piedra, tejados de pizarra y un entorno dominado por robledales, rutas y agua. Allí encontramos la cascada de Seimeira y vestigios del pasado metalúrgico con la fundición histórica de Mazonovo.
